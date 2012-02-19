1023 çocuk siyasi davalardan cezaevinde!

T24 - 2005’te siyasi davalardan mahkum olan çocuk sayısı 17 iken bu rakam 2009’da bin 105, 2010’da ise bin 23’e yükseldi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in siyasi hükümlülerle ilgili verdiği bazı bilgiler kamuoyunda taş atan çocuklar yasası olarak bilinen ve toplumsal gösterilerde yakalanan çocukların asliye ceza mahkemlerinde yargılanmalarını sağlayan yasal düzenleme hayata geçirilinceye kadar bu suçlardan mahkum olan çocuk sayısındaki inanılmaz artışı göz önüne serdi.

Radikal gazetesinin haberine göre, 2005’te siyasi davalardan mahkum olan çocuk sayısı 17 iken bu rakam 2009’da bin 105, 2010’da ise bin 23’e yükseldi.

BDP’li Pervin Buldan, Adalet Bakanı Ergin’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vererek TCK 214, 215, 216, 217, 218, 220, 314 ve bu maddelere karşılık olan 168, 169, 170, 311, 312, 313 ve 314. maddeleriyle Terörle Mücadele Yasasının 7. maddesi ve 2911 sayılı gösteri ve toplantı yürüyüşleri yasasına muhalefetten mahkum olanları sordu. Bakan Ergin’in 2005-2010 yılları arasının kapsayan yanıtları ise toplulmsal muhalefetin artmasıyla birlikte hakkında dava açılan ve mahkumiyet alanların sayısındaki artışın paralelliği dikkat çekti. Bu rakamlarda özellikle KCK soruşturmasının başladığı 2009 yılında ciddi bir artış gözleniyor. Bakan Ergin’in verdği bilgiye göre bu maddelerden 2005’te 14 bin 35 erkek ve 2 bin 205 kadın hakkında dava açılırken, 2006’da 20 bin 308 erkek, 2 bin 511 kadın, 2007’de 25 bin 671 erkek ve 3 bin 684 kadın, 2008’de 26 bin erkek ve 3 bin 941 kadın, 2009’da 47 bin 693 erkek ve 5 bin 593 kadın, 2010’da ise 56 bin 237 erkek ve 6 bin 880 kadın hakkında kamu davası açıldı. Açılan davalar sonucu 2005’te 2 bin 314 erkek, 412 kadın, 2006 yılında 3 bin 355 erkek ve 374 kadın, 2007’de 5 bin 284 erkek ve 647 kadın, 2008’de 5 bin 423 erkek ve 649 kadın, 2009’da 8 bin 299 erkek ve 912 kadın, 2010’da da 8 bin 686 erkek ve bin 206 kadın hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Çocuklarla ilgili kararlar ise düşündürecek türden

Bakan Ergin’in verdiği bilgiye göre 2005 yılından 2010 yılına kadar mahkum olan çocuk sayısı neredeyse yüzde 900’lere dayandı. Çocuklar hakkında açılan davalarda 2005’te 17 çocuk mahkum, 78 çocuk beraat, 2006’da 14 mahkûmiyet 67 beraat, 2007’de 47 mahkûmiyet 97 beraat, 2008 yılınrda 36 mahkumiyet, 122 beraat, 2009’da bin 105 mahkûmiyet 1144 beraat, 2010’da 1023 mahkumiyet 857 beraatle sonuçlandı.