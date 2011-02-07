-10,2 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Bülent Karaaslan - Gümrük muhafaza ekiplerince İpsala Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 10,2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gümrük Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkış yapmak üzere Edirne'de İpsala Sınır Kapısına gelen İran uyruklu N.R. idaresindeki NU06... plakalı jeep, şüphe üzerine durduruldu. X-Ray cihazına sevk edilen araç, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı aramaya tabi tutuldu. Aramada bagajdaki zulaya gizlenmiş daralı ağırlığı 33 kilo 919 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 200 bin lira olan metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bugüne kadar hava, kara ve deniz sınır kapılarının yanı sıra iç gümrüklerde toplam 57 kilo 617 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yetkililer, vatandaşların her türlü kaçakçılık ihbarlarını ALO 136 ''Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'' na ileterek kaçakçılıkla mücadeleye destek verebileceklerini belirttiler. Metamfetamin (kristal meth); uyarıcı özelliği olan bağımlılık yapan sentetik bir madde. İlk olarak 1919'da Japonya'da kimyacı Akira Ogata tarafından sentez edilen metamfetamin, II. Dünya Savaşı'nda askerlerin uyanık kalması için her iki tarafça da kullanılmış.