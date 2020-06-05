102 milyon dolar değerinde metamfetamin bulundu; Filipinler lideri uyuşturucu satıcılarına "Sizi öldürürüm" dedi

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Filipinler’de yaklaşık 102 milyar dolar değerinde 756 kilo metamfetamin ele geçirilmesinin ardından Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu satıcılarını öldürmekle tehdit etti.

Filipinler'de hükûmet uyuşturucuyla mücadelede şiddete başvurmaya devam ediyor. Ülkede son yılların en büyük uyuşturucu baskınında 756 kilo metamfetamin bulundu. Polis tahminlerine göre bulunan uyuşturucu 102 milyon dolar değerindeydi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Eğer ülkemi 5.1 milyar peso değerinde metamfetamin dağıtarak mahvederseniz sizi öldürürüm” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı son raporda Filipinler’de polisin uyuşturucuyla mücadelede binlerce insanı öldürmüş olabileceği ortaya çıktı. Hak örgütleri Filipinler’de polisin pek çok şüphelinin ölümünden sorumlu olduğunu savunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Bölge Başkanı Phil Robertson, “Başkan Duterte’nin uyuşturucu kullananların öldürülmesine teşviki devam ettikçe herhangi birini uyuşturucuyla mücadelede öldürülen binlerce Filipinliler hakkında sorumlu tutmak mümkün olmayacak” dedi.