102 kişinin öldüğü Ankara katliamı dosyasından: 34 IŞİD'li Antep'te sır oldu

102 kişinin öldüğü Ankara katliamı dosyasına giren kamera görüntülerinde 36 IŞİD'linin Gaziantep'te kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflar üzerinden, hücre evine giren örgüt üyelerinin kimlik tespiti tek tek yapıldı. Fotoğraflar saldırının nasıl planlandığı, IŞİD militanlarının Gaziantep’te nasıl rahat hareket ettiklerini gözler önüne serdi. Fotoğraflarda Gar saldırısını planlayan, saldırı talimatı veren, canlı bomba eylemcilerini Ankara’ya getiren IŞİD’in Gaziantep emiri Yunus Durmaz’ın, Güneykent Mahallesi, Alya Sitesi’ndeki dairesini hücre evi gibi kullandığı görüldü.

Görüntülerde Yunus Durmaz, Halil İbrahim Durgun, Hacı Ali Durmaz, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, Talha Güneş, bombacı Yunus Emre Alagöz gibi IŞİD üyelerinin kimliği tespit edildi.

Kayıtlar, Gaziantep emiri Yunus Durmaz’ın saldırı planına 3 gün öncesinden başladığı, 7-8-9 Ekim 2015 tarihlerinde hücre evine yoğun giriş çıkışların olduğunu gösterdi.

Görüntülerden Yunus Durmaz, yardımcısı Halil İbrahim Durgun, IŞİD’in “kimyacısı ve bombacısı” olarak bilinen Talha Güneş gibi çok sayıda örgüt üyesinin kimliği tespit edilirken, görüntülere yansımasına rağmen kimlikleri belirlenemeyen 34 IŞİD’li, X ve Y olarak kodlandı. Katliamın üzerinden bir yıl geçmesine karşın yakalanamayan ve kimliği tespit edilemeyen 34 kişinin, halen Antep’te olduğu tahmin ediliyor.

Ancak hücre evlerine ve patlayıcıların tutulduğu depolara giren 34 kişinin kimliği tespit edilemedi. IŞİD’in sözde Gaziantep emiri Yunus Durmaz’ın evine, örgütün hücre evleri ile depo ve atölyelerine girip çıkarken görüntülerine ulaşılan IŞİD militanlarının kimlikleri belirlenemediği için dosyada “X” ve “Y” şahıslar olarak kayda girdi. Dosyada yer alan 30 X şahıs ile 4 Y şahısın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar halen devam ederken, bu kişilerden X17 olarak kayda geçen IŞİD militanın çok aktif olarak hücre evlerine, depo ve atölyelere girip çıktığı görülüyor.

Yoğun giriş çıkış

Kimlikleri tespit edilemeyen Y1 ve Y2 olarak fotoğrafları adlandırılan 2 IŞİD militanının 7 Ekim tarihinde patlayıcıları poşet içerisinde Durmaz’ın evine getirdiği, ardından 8-9 Ekim tarihlerinde IŞİD’in “kimyacısı ve bombacısı” olarak bilinen Talha Güneş’in eve girdiği görülüyor. Güneş’in burada patlayıcı ve bomba düzeneğini hazırladığı belirtilirken, 7-8-9 Ekim tarihlerinde IŞİD militanlarının sürekli Durmaz’ın evine giriş çıkış yaptıkları, yoğun bir görüşme trafiğinin olduğu da yine elde edilen görüntülerden ortaya çıktı. Durmaz’ın evinde 3 gün saldırı planı yapılıp, patlayıcılar hazırlandıktan sonra 9 Ekim tarihinde ise canlı bomba eylemcileri Yunus Emre Alagöz ile Suriye uyruklu canlı bombanın eve geldiği, ardından aynı günün sabaha karşı ise evden çıkış yaptıkları görülüyor.

Evi boşaltmışlar

IŞİD emiri Durmaz’ın saldırının ardından yine aynı sitedeki evine girip çıkarken görüntülerine de ulaşıldı. Buna göre Durmaz, saldırıdan sonra 15 Ekim tarihine kadar 5 gün yine aynı evi kullandığı görülüyor. Saldırıdan sonra siteye girip çıkarken tedirgin olduğu, etrafını kontrol ettikten sonra evine girip çıktığı görülen Durmaz’ın 15 Ekim tarihinde ise elinde 2 büyük bavulla evden çıktığı görüldükten sonra ortadan kayboluyor. IŞİD militanlarının da saldırının ardından yine aynı eve girip çıktıkları da görüntülerden elde edildi.

Alevi köyleri haritası

Dijital verilerin çözümünde IŞİD’in, Alevi Köyleri, askeri noktalar ve NATO alanlarına saldırı planladığı belirlendi. Afyonkarahisar, Amasya, Gaziantep, Sivas ve Adıyaman’da Alevilerin yoğun yaşadığı köylere ait haritalar, Kürecik’teki NATO radar üssü ile Antalya’da turistlerin ilgi gösterdiği alanların fotoğrafları da elde edildi. IŞİD militanlarının bu bölgelerde keşif çalışması yaptığı, saldırı planladığı da belirlendi.