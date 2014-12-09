10.12.2014 - Alman basınından özetler

ABD'de, 11 Eylül ertesinde Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’in kullandığı

tartışmalı sorgu yöntemlerine ilişkin Senato’nun raporu yayınlandı. CIA’in

acımasızca yöntemler kullandığı, bunların çalışmaları yürüten elemanlara

fazla bir getirisi de olmadığı belirtildi. Berliner Zeitung konuya ilişkin

yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Gerçi CIA’nin kriminel sorgu yöntemlerine dair çok şey biliniyordu ama,

bunların nasıl yapıldığı Senato’nun resmî belgelerinde ayrıntılarıyla

anlatılmasının ertesinde Afrika, Asya ve Ortadoğu’nun Amerika dostu

olmayan kriz bölgelerinde insanların öfke ve protestoları yeniden

alevlenecektir. Zaten bundan dolayıdır ki raporun açıklanması iki yıl boyunca

sürüncemede kaldı. Raporun kamouyunda boy göstermesini ise Başkan

Obama ile Senato’da sadece kısa bir süreyle çoğunluğu ele geçiren

Demokratlara borçluyuz.”



Frankfurter Rundschau gazetesinin ise aynı konudaki yorumunda şu

satırları okuyoruz:

“İşkence araştırma raporunda çeşitli işkence yöntemlerinin insanları sakat

bırakmakla kalmadığı, 11 Eylül terör saldırılarından sonra ABD’yi yeni

saldırılardan korumaya yönelik olarak istihbarat teşkilatlarının ihtiyacı olan

bilgileri de onlara sunmadığı açıkça saptanıyor. Buna rağmen o dönemin

başkanı Bush’un bunlardan esef duyduğunu açıklamaması, onun ne kadar

vurdumduymaz olduğunu da gözler önüne seriyor. Bush’un strateji diye

kullandığı şeyin resmen yanlış olduğu ortaya çıktı. Ama daha da kötüsü Bush,

yanlış politikalarından dolayı özür dilemiyor. Dış ülkelerde onun sözleri

birilerini daha da radikalleştirebilir. Ama Bush bildiğini okumaya devam

ediyor ve hiç birşeyi anlamadığını ve hiçbir şeyden ders çıkartmadığını ortaya

koyuyor.”

Konu değiştiriyoruz… Almanya’da koalisyonun büyük ortağı Hristiyan

Demokrat Birlik (CDU), Köln kentindeki 27'nci parti kongresinde, Başbakan

Angela Merkel’ı iki yıl aradan sonra büyük oy çoğunluğu ile bir kez daha

parti genel başkanlığına seçti. General Anzeiger gazetesinin kongreye ilişkin

yorumunda şu görüşler dikkat çekiyor:

“Angela Merkel iktidar tutkunu bir politikacıdır, böyle olmasa, kendinden

başka adayların da boy göstermesine boyun eğerdi. Ama öte yandan da Merkel

görev bilinci ile de hareket eden bir politikacı. Bu yasama döneminde

görevinden ayrılma konusu aklından geçmiş olsa bile bunu şimdi yapması

mümkün değil, bunu istemez de. Almanya’da yapılacak mini reformlar ya da

devasa bir reform projesi için falan değil, dış politikadaki son derece gergin

durum nedeniyle. Vladimir Putin ateşle oynamakta, Angela Merkel ise itfaiye

konumunda. Belirli bir süre daha bu durum böyle devam edecek gibi

görünüyor. Öyleyse oyuna devam!”

Stuttgarter Zeitung da parti kongresini yorum sütununa taşımış:

“Merkel, programı açısından partisini yıllar boyunca yalnızlaştırdı. Hristiyan

Demokrat Birlik’in ve ounun lideri olan Merkel’ın tek siyasî yaratıcılığı,

siyasî rakipleri popüler birtakım talepler ile tehlike yarattığında, bunu

içgüdüsel bir biçimde hissetmesi ve bu talepleri kendisininmiş gibi parti

programına dahil etmesinden öteye gidemedi.”

Münchner Merkur gazetesinin yorumunda ise şu görüşler savunuluyor:

“Hristiyan Demokrat Birlik’in Genel Başkanı Merkel aldığı bu sonuçla

iktidarının zirvesini yaşıyor. Alman seçmenin çoğunluğunun oyları ile seçilen

Başbakan Merkel’ın alternatifi olmadığı sıkça gündeme geliyor. Ama dikkat!

Rüyadan kötü uyanma tehlikesi de var kapıda. Hristiyan Demokrat Birlik'in

sosyal demokratlarla Yeşiller Partisi'nin sınırları arasında oynamayı sevmesi,

partinin titreyip kendi özüne dönmesini engelliyor. Hristiyan Demokrat

Birlik'in özünde bir zamanlar muhafazakar bir ekonomi partisi olduğunu

hatırlayan var mı acaba? Eninde sonunda, en geç Merkel partinin yönetimini

bıraktığında, Hristiyan Demokrat Birlik'in bir tür ‘Light Sosyal Demokrat

Parti' olarak varlığını sürdürme hakkı olup olmayacağı ortaya çıkacak.”