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BBC Türkçe

101 yaşındaki İngiliz'e çocuk tacizinden 13 yıl hapis cezası

İngiltere'de yaşayan 101 yaşındaki Ralph Clarke, iki kız ve bir erkek çocuğunu taciz etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Clarke, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 Aralık 2016 19:13

İngiltere'nin Erdington kentinde yaşayan 101 yaşındaki Ralph Clarke, 30 çocuğa karşı cinsel suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Clarke, İngiltere hukuk tarihinde hapis cezasına çarptırılan en yaşlı kişi oldu.

Davaya bakan Yargıç Richard Bond QC, Clarke'ın 1974 ile 1983 yılları arasında "sistematik tacizlerde" bulunmaktan suçlu bulunduğunu söyledi.

Clarke, iki kız çocuğuna yönelik 21 farklı taciz suçlamasından suçlu bulundu ve bir erkek çocuğuyla ilgili dokuz başka suçlamayı kabul etti.

Mahkemede, Clarke'ın 10 yıla yakın bir süre boyunca çocukları bahçesindeki kulübe de kamyonunda taciz ettiği öne sürüldü.

Clarke'ın sağlık durumunun cezasını çekmeye elverişli olduğuna karar verilmesi halinde hapse girecek ve cezasını tamamladığında 114 yaşında olacak.

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