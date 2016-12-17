101 yaşında çocuk tacizinden suçlu bulundu

İngiltere’de 101 yaşındaki Ralph Clarke, 1974-1983 arasında üç çocuğa taciz ve tecavüzden suçlu bulundu. Clarke ülke tarihinin en yaşlı mahkûmu olurken, savcılıktan “Yaşı, yargılanmasına engel olamaz. Taciz ettiği kişiler on yıllar boyu onun yol açtığı acıyla yaşamak zorunda kaldı” açıklaması geldi.

Facebook’ta görünce…

Eski bir kamyon şoförü olan Clarke hakkında, o dönem dört ila 13 yaş arasında olan ikisi kız biri erkek üç çocuğu Birmingham’daki evinde, arabasında ve bahçesindeki kulübede sistematik bir biçimde taciz ettiği yönünde tam 21 ayrı suçlama bulunuyordu. Geçen yıla kadar susan mağdurlar, Clarke’ın Facebook’ta 100’üncü yaş gününü kutladığını görünce yargıya gitmeye karar verdi. Mağdurlardan biri, “Herkes onun ne kadar iyi bir hayatı olduğunu söylemeye başlayınca bardak taştı” diye konuştu.

Hapis cezası bekleniyor

Clarke dava sürecinde erkek çocuğa tacizde bulunduğu iddiasını kabul etti fakat kız çocukları ‘seri yalancılık’la itham etti. Bugün 50’li yaşlarında olan kurbanlar yaşadıklarını ayrıntısıyla anlatırken, jüri Clarke’ı 21 suçlamanın 21’inden de suçlu buldu. 101 yaşındaki adama yaşına rağmen hapis cezası verilmesi bekleniyor. Clarke’a kaç yıl ceza verileceği ise pazartesi açıklanacak.

‘Yaşı engel değil’

Savcılık açıklamasında, “Clarke masum çocukları uzun bir süre boyunca gerçekten şoke edici bir istismara maruz bıraktı. 101 yaşındaki bir adamı mahkemeye çıkarmanın yararını sorgulayanlar olabilir ama ilerleyen yaşı yargılanmasına engel olamaz. Taciz ettiği kişiler on yıllar boyu onun yol açtığı acıyla yaşamak zorunda kaldı” denildi.

‘Ölmeyi hak ediyor’

Mağdurlar jüri kararının açıklandığı anlarda gözyaşlarına boğulurken, biri “O kötü biri ve cezaevinde olmayı hak ediyor. Bize yaşattıklarından dolayı cezaevinde ölmeyi hak ediyor. Bu meseleyi hiçbir zaman tamamen kapatamayacağız – hep bununla yaşamak zorunda kaldık. Fakat bu karar çok önemli bir adım” dedi.

‘Çok öfkeliyim’

Diğer kadın mağdur ise “Tacize uğradığınızda hiçbir zaman tam anlamıyla adalet sağlamış gibi hissedemezsiniz. Başından bu yana gerçeği söylediğimizi biliyor. Özür bile dileyemiyor. Pişmanlık duymaması, vicdan azabı çekmemesi beni çok öfkelendiriyor” diye konuştu.