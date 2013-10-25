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101 okul müdürüne 'Gezi' soruşturması

Ankara’daki Gezi eylemlerine ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılmasının ardından 101 okul yöneticisi hakkında idari soruşturma açılmasına izin verildi

25 Ekim 2013 13:45

Ankara'daki gezi gösterilerine öğrencilerin katılmasını teşvik etmek suçlamasıyla 101 okul yöneticisi hakkında soruşturma açıldı. 2 müdür görevden alınıp öğretmen yapılırken, 5 müdürün yeri değiştirildi

Ankara Valiliği, Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ankara’da düzenlenen gösterilere ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılmasının ardından 101 okul yöneticisi hakkında idari soruşturma açılmasına izin verdi.

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet'te yer alan haberine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada okul müdürleri ve yöneticilerin savunmaları alındı. Yöneticilerin, “Öğrencileri eyleme katılmaya teşvik ettikleri, göz yumdukları, izin verdikleri, eyleme katılan öğrenciler için yoklama almadıkları, eyleme katılmalarına rağmen okuldaymış gibi gösterdikleri” iddia edildi.

 

Aileler şikayetçi

 

Soruşma kapsamında 2 okul müdürü görevden alınarak öğretmen yapılırken, 5 okul yöneticisinin yerleri değiştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çok sayıda ailenin kendilerine okul yöneticileriyle ilgili şikayette bulunduğunu savundu.

Haberin tamamı Hürriyet'te

 

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