101 katlısı bitiyor sırada 120 katlı var

T24 - Dünyanın en yüksek gökdeleninin açılışını geçtiğimiz günlerde yapan Dubai’de, ikinci uzun gökdeleni de ‘Çılgın Türkler’ yapıyor.





Şu anda ulaşılan 80’inci katta bu proje hakkında bilgi veren TAV’ın CEO’su Sani Şener ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, bittiğinde 101 katlı olacak bu binanın yanı sıra 120 katlı bir bina inşaat ihalesini de almak üzere olduklarını açıkladı.



Tüm dünya gibi Türkiye’de de Dubai’deki 818 metre, 160 katlı Burj Halifa gökdeleni konuşuldu. Ancak bu süreçte Dubai’de yapılan ikinci en uzun gökdelenin Türkler tarafından yapıldığı gözden kaçtı. TAV İnşaat tarafından yapılan gökdelenin şu anda 80’inci katına ulaşılmış durumda. Bittiğinde 101 katlı olacak. Yurtdışındaki Türk firmalarında artık neredeyse gelenek haline gelen bitime yakın inşaata Türk Bayrağı asılması, Dubai’deki gökdelende de karşımıza çıktı. Türk Bayrağı’nın dalgalandığı Dubai’deki 80’inci katta projeyi TAV (Tepe-Akfen) CEO’su Sani Şener ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın anlattı.





Birbirimize tersiz



TAV Kuzey Afrika’da ve Ortadoğu’da son dönemde önemli projelere imza atmış. Son olarak, Tunus’ta bitirdikleri havaalanı inşaatı bu ülkenin büyük projelerinin resminin yer aldığı paralarında bile kullanılmış. Başarılarını, “Çok iyi arkadaşız ama tamamen birbirimize tersiz. Bu da aslında avantaj oluyor, birbirimizi tamamlamamızı sağlıyor” şeklinde açıklayan ikili, Atatürk Havalimanı ile başlayan ve bugün 10 milyar dolara varan yurtdışı maceralarını şöyle tanımlıyor: “Başında asıl amacımız aslında havaalanı inşaatları idi. Ama, dünyada değişen dengeleri iyi izledik. Türkiye’de önemli işleri yapabilen bir firmanın yurtdışında da başarılı olacağına inandık.”





Akıncı, Çılgın Türkler



“Bize göre bu dönemin çılgın Türkleri, yurtdışında Türkiye’ye her alanda başarı ile temsil edenlerdir” diyen Sani Şener ve Hamdi Akın, sözlerine şöyle devam ediyor: “Biz de buna gayret ediyoruz. Bizim gibi yurtdışında nice akıncı, nice çılgın Türkler var. Dubai bizim ilk göz ağrımız. 6 yıl önce, buradaki havalimanına A380 hangar ihalesi ile geldik. Kâr etmesek de, tecrübemiz ve prestijimiz iş bittiğinde artık uluslararası rekabete bizi hazırlamıştı. Devam etme kararımız, hangarı yapan ekibimizin de buraları çok istemesi ile birleşti. Dubai’ye yerleştik. Şimdi, Burj Halifa’dan sonra ikinci yüksek binayı 101 kat ile biz yapıyoruz. Ayrıca, 81 ve 52 katlı iki ayrı bina daha yapıyoruz. Daha da önemlisi, Dubai’de tam 120 katlı bir bina inşaat ihalesini de almak üzereyiz. Katar, Umman, Libya Tripoli, Fizan Sepha’da da inşaatlarımız var. 10 milyar dolar hacimle, TAV İnşaat halen 23 ülke vatandaşı tam 14 bin kişiyi yurtdışında istihdam ediyor.”





Neden Türkler çalışmıyor



Sani Şener, “Türkiye’de bu kadar işsizlik var, yurtdışında neden götürüp Türkleri çalıştırmıyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “Bu işte halen düşük maliyetler nedeni ile Hintliler genelde tercih edilir. Ama Hint kotası da bir yere kadar geldi ve neredeyse doldu. Biz ardından Türkler yerine yine başka bir ülkeden, Vietnamlılar’ı getirdik. Neden Türkiye’de bu kadar işsizlik varken bunlar çalıştırılıyor’ diye bize çok soruluyor. Bakın, TAV İnşaat’ta 14 bin kişi çalışıyor. Türkiye merkez ofiste ise 67. Bizim Türk işçilerimizle gidersek pahalı kalır ve ihaleleri alamayız. Hatta sıkı rekabetin olduğu yurtdışında batarız. Çünkü işçi ücretleri arasında neredeyse 3-4 kat fark var. Ama, Türkiye’den olabildiğince firma ve malzeme götürüyoruz. Türkiye’de üretsinler, biz dışarıda pazarlayalım kullanalım.”





Gençler daha şanslı



TAV’da genç yöneticiler atanıyor. Körfez Ülkeler Direktörü Yusuf Akçayoğlu çok genç. TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak da 40 yaşında ve 5 ülke direktörünün başında. Bunu da CEO Sani Şener şöyle açıklıyor: “Neden, aşırı tecrübelilerin uluslararası tecrübesi yok”. Hamdi Akın, bu durumu “Bize, tecrübesini değil ayrıca sinerji ve enerjisini satacak adamlar lazım. Bunlar bize de dinamizm veriyor” sözleriyle açıklıyor. Tunus Enfida’yı bitiren elemanların ya ortalaması 30. Yani, enerji meselesi.”





Kontrol köpeğini kim yedi



TAV yabancı işçiler çalıştırırken, ilginç olaylar da başına geliyor.



Yurtdışı şantiyelerinden birinde, TAV’a iş veren firmanın kontrol biriminin köpeği bir gece aniden ortadan kaybolmuş. Sonradan anlaşılmış ki, Uzakdoğulu işçiler köpeği ziyafet amacı ile yemiş.







