Jandarmaya yönelik 'FETÖ' operasyonunda 100'ün üzerinde asker için gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik bugüne kadar sürdürdüğü soruşturmalarda örgüt üyesi askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 50 örgüt mensubunun daha kimliği belirlendi. Bunun üzerine 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.