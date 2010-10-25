-100'E YAKIN ADRESTE ARAMA İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 45'i muvazzaf asker toplam 49 kişiye yönelik operasyon çerçevesinde, TÜBİTAK ve Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanlığının da (GES) aralarında bulunduğu 100'e yakın adreste arama yapıldığı öğrenildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Fikret Seçen'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Gölcük ve Karamürsel gibi il ve ilçelerin de aralarında bulunduğu 9 şehirde, 4'ü TÜBİTAK görevlisi, 45'i muvazzaf asker toplam 49 kişiye yönelik, TÜBİTAK ve Genelkurmay Başkanlığı GES Komutanlığının da olduğu 100'e yakın adreste operasyon gerçekleştiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramaların, şüphelilere yönelik Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, ''Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etmek, tahrip etmek ve bunlar üzerinde sahtecilik yapmak'', ''Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek'' ve ''Gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' suçlamaları iddiasıyla gerçekleştiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı GES Komutanlığı ve TÜBİTAK'ta yapılan aramalarda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ait belgelerin ele geçirildiği, soruşturma şüphelilerinin yabancı servislerle irtibatlarının da araştırıldığı kaydedildi. -14 KİŞİ, 8 KASIMDAN SONRA İFADEYE GELECEK- Kendilerine yönelik operasyon yapılanlardan 4 TÜBİTAK görevlisinin de yer aldığı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında, haklarında 'zorla getirilme' kararı verilen Tuğamiraller Şafak Yürekli ile Fahri Can Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin, ifade vermeleri için, 8 Kasım 2010'dan itibaren Merkez Komutanlığı görevlilerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilmelerinin istendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, çok sayıda asker ve askeri öğrencinin Merkez Komutanlığında talimatla ifadeleri alınmıştı. Soruşturma dosyasından ayrılan ''fuhuş'' suçlamalarına yönelik dosya kapsamında 23 kişi tutuklanmıştı. Bu kapsamda, emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Tümamiral Mücait Şişlioğlu, Koramiral Deniz Cora, Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz ve Tuğamiral Sinan Ertuğrul'un 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Soruşturmada, TÜBİTAK ve Genelkurmay Başkanlığı, savcılığın talebi üzerine bazı şüphelilerin evinde ele geçirilen belgelerin 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler' olduğuna dair rapor göndermişti.