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Dünya
Deutsche Welle

100’den fazla ev zarar gördü

Avustralya’nın güney doğusundaki orman yangınlarında 116 ev zarar gördü. Henüz kontrol altına alınamayan yangında can kaybı yok.

26 Aralık 2015 13:40


İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgere göre turistik Great Ocean Road (Büyük Okyanus Yolu) çevresinde meydana gelen yangında zarar gören evlerin sayısı 116’ya çıktı. 2 bin 200 hektarlık alanın etkilendiği yangında maddi zararın 38 milyon doları bulduğu belirtiliyor.

Acil Durum Yönetimi Komisyonu Üyesi Craig Lapsley, yangının şubat ayına kadar devam edebileceğini belirterek “Bu yangının bir yere gittiği yok” diye konuştu.

Yangına 300'den fazla itfaiyeci ve 18 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvustralyaGreat Ocean RoadOkyanus Yolu)Durum Yönetimi KomisyonuCraig LapsleyWelle Türkçe DW DPA

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