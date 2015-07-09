10.07.2015 - Alman basınından özetler

Frankfurter Rundschau gazetesi NSA dinleme skandalının farklı bir boyutuna değiniyor.

Yorumda şu satırlara yer veriliyor:

"Şimdi Wikileaks tarafından açıklanan protokollere baktığımızda Angela Merkel gibi

başbakanların neredeyse tüm telefon görüşmelerinin zaten Amerikalılarca bilindiğini

görüyoruz. Ya da bilinmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu yüzden şu anda Almanya'da bir çok

kişinin konuyla ilgili takındığı umursamaz tutumu anlamak mümkün. Bu gayet rahat, teslimiyetçi

ve profesyonel bir görüntü arz ediyor. Ve elbette ajanlık faaliyetlerine tepki gösteren herkesin

saflıkla itham edilmesi ise anlaşılmaz bir durum. 'Buna nasıl şaşırabiliriz?' diye bir sloganla

hareket ediliyor. Olabilir. Ama bunun siyasi bir zararı olacaktır ve bu zarar küçümsenmemeli.

Zarar demokrasiye olacaktır. Kurumlara ve Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güven

kaybolacaktır."

NSA skandalı Süddeutsche Zeitung'da da işleniyor. Konuya ilişkin yorumda şu görüşler

dikkat çekiyor:

"Amerikan makamları Almanya'da canlarının istediği gibi hareket edemeyeceklerini

kavramalılar. Alman - Amerikan ilişkilerinin ne denli kutsal olduğu ve güvenlik birimleri

arasındaki ilişkinin ne denli vazgeçilmez olduğunu tekrarlar durursak bunu hiç

kavramayacaklardır. Evet Almanya ve Amerika birbirlerine muhtaçlar. Evet, IŞİD terörüne ve

diğer tehditlere karşı birlik olmalılar. Ama Alman İstihbaratının Beyaz Sarayı dinlemesi

Amerikalıların hiç de hoşlarına gitmeyecektir."

Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizle ilgili gelişmeler de Alman gazetelerinin yorum

sayfalarında ağırlıklı olarak yer almaya devam ediyor. Die Welt gazetesi, Yunanistan krizinin

Alman Sosyal Demokrat Partisi'ndeki etkisine değinerek, genel başkan Sigmar Gabriel'in

tutumunu şu sözlerle değerlendiriyor:

"Referandumun ardından Yunanistan'ın tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyleyen

Almanya'nın başbakan yardımcısıydı. Siyasi sorumluluğunun bu denli sert açıklamalarda

kullanılması bir çok gözlemci tarafından yadırgansa da Gabriel, partisine toplumun orta

kesimini de kapsayan modern bir görünüm kazardırmada kararlı. Yönetimde bulunan sosyal

demokratlar bu tür Avrupa krizlerinde fazla riske girdiler. Sorumluluğu dünya görüşlerinin

üzerinde tuttular. Cumhuriyetin ve liberal Avrupa'nın taşıyıcı sütunlarından çok daha ötede

olduklarını gösterdiler.

Almanya'da Euro ve göçmen karşıtı söylemlerle dikkat çeken Almanya için Alternatif Partisi

zor günler geçiriyor. Dağılmak üzere olan paritinin kurucusu Bernd Lucke geçtiğimiz gün

olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğundan olurken, yeni bir parti kuracağının da

sinyallerini verdi. Münchner Merkur gazetesi Almanya için Alternatif Partisi'nde yaşananları

yorum sütunlarına taşımış.

"AfD dağılmanın eşiğinde bir parti. Birçok belde teşkilatları toplu olarak partiden ayrılıyor ve

daha da kötüsü, terk edenler partinin en zeki üyeleri. Yeni genel başkan Frauke Petry seçilir

seçilmez, absürt bir şekilde zorlandığını göstedi. Taraftarlarının parti kurucusu Bernd Lucke'ye

karşı öfke kusmalarına engel olmazken, mağlubiyet nedeniyle eziklik yaşayan rakibine son

söz etmesi için fırsat da vermedi. Lucke'nin konuşmak üzere uzandığı mikrofondan ses

çıkmadı. Bu durum Petry'nin parti içi demokrasiyi geliştirme vaatleriyle ve de Lucke

taraftarlarına partiye sadakat çağrılarıyla örtüşmüyor."