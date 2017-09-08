1000 okul kamerayla izlenecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın talimatıyla 81 il ve tüm ilçelerde eş zamanlı \'Okul Güvenliği\' toplantısı yapıldı. Antalya\'daki toplantıda Vali Münir Karaloğlu, Türkiye genelinde 1000 okulun çevresine kent güvenlik sistemine entegre şekilde Mobese kamera sistemi kurulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'nın 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okulların güvenliği amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı\'yla işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 81 ilde valiler ve tüm ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında eş zamanlı toplantılar yapıldı. Antalya\'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ATSO Başkanı Davut Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve ilgili birim amirleri katıldı.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül\'de birinci sınıf öğrencileri, 18 Eylül\'de de diğer sınıf öğrencileriyle birlikte başlayacağını belirten Vali Münir Karaloğlu, tüm okulları güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çocuklara musallat ve onlara kötü alışkanlıklar kazanmasına vesile olacak kişilerin okul çevrelerinden uzak tutulacağını kaydeden Vali Karaloğlu, trafik konusunda da yine okul çevrelerinde tüm önlemlerin alınacağını belirtti.

İstanbul\'da yaşanan olaydan sonra servis araçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alarak okul ve çevresini tam güvenli hale getireceklerini anlatan Vali Karaloğlu, “Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ortak çalışması var. Türkiye\'de 1000 civarında okul belirlendi ve bunların çevresinde kent güvenliği sistemiyle de entegre edilecek şekilde kamera sistemi de oluşturacağız. Yakın zamanda ihaleleri yapılacak\" dedi.

Çevresine Mobese kamera sistemi kurulacak okulların öğrenci sayısı yüksek olan daha riskli özel veya kamunun elindeki okullardan oluşacağını elirten Karaloğlu, “Bu okulların çevresini de bizim Mobese dediğimiz ve kent güvenlik sistemine dahil ederek, oraları da uzaktan polis veya jandarmamız hangi teşkilat sınırlarındaysa takibini yapacağız. Amacımız çocuklarımızı okul ve çevresinde hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek, onları kötü alışkanlıklara bulaştırmayacak, sadece onların iyi bir insan ve vatandaş olmalarını sağlayacak ortamlar hazırlamak. Bunun için gerekli tedbirlerle ilgili kararları alacağız\" dedi.



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