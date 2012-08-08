1000 öğrenci LYS'de diploma notu kurbanı oldu

LYS'de beklediği puanın çok altında kalan 18 yaşındaki Birsu Kılınçarslan'nın diploma notunun, okulu tarafından ÖSYM'ye yanlış bildirildiği ortaya çıktı. Benzer durumda yaklaşık 1000 olduğunu belirlendi.

En büyük hayali edebiyat öğretmenliği olan Kılınçarslan, beklediğini aksine, LYS'de Türkçe/Sosyal 2 sınavında 351 puanda kaldı.

Dershaneden gelen bir telefon, ortada bir hatanın olduğunu gösterdi; Okulu, diploma notunu ÖSYM'ye yanlış bildirmişti.

Diploma notu 80.83 olması gerekirken hata sonucu 28.56 olarak işlenen Kılınçaslan, bir anda 40 bin kişinin kendisini geçmesi üzerine okuluna gitti ve yaşananaları anne Kılınçaslan anlattı:

"Müdür yardımcısı yaptığı hatayı fark etti. Diploma notu olarak diploma sıra numarası girilmiş ve bu puan ÖSYM’ye bildirilmişti. Okul yönetimi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne konuyu taşıdı. Ancak çözüm bulunamadı. Çünkü ÖSYM düzeltmelerin 8-21 Haziran arasında yapılacağı, bu tarihten sonraki başvuruların kabul edilemeyeceği bildirmiş. Ankara’ya ÖSYM’ye gittik. Yetkililer bin kadar öğrencide bu sorun olduğunu söylediler. Dava açmamı tavsiye ettiler. Biz de dava açmaya karar verdik. Kızımın diploma notu doğru yazılsaydı İstanbul ve Marmara Üniversiteleri’ne gidebilecekti. Çünkü puanı 380 üzerine çıkıyordu.”