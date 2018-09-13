Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'nın Kurşunlu ilçesinde faaliyet gösteren Yıldızlar Holding A.Ş.\'ye bağlı, yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu. İşçiler, ücretsiz izne çıkarılırken, fabrikanın borç nedeniyle elektriği ve doğal gazı kesildi.

Kurşunlu\'da, 2011 yılında faaliyete başlanılan Yıldızlar Holding bünyesindeki seramik fabrikasında işçiler, ekonomik nedenlerle ücretsiz izne gönderildi. Fabrikanın borç nedeniyle elektrik ve doğal gazı, geçen pazartesi günü kesildi. Türkiye\'nin en büyük seramik fabrikaları arasında yer alan, 1 milyon metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada 1000\'e yakın işçi çalışıyordu. Fabrikanın faaliyetiyle ilgili belirsizlik sürerken, işçilerin bir kısmının işten çıkarabileceği öğrenildi.



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