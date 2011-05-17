-100 YILLIK ZİYARET İRLANDA'YI ALARMA GEÇİRDİ DUBLİN (A.A) - 17.05.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 4 günlük resmi ziyaret için İrlanda'ya geldi. Kraliçe ile eşi Prens Philip'i taşıyan uçak, Dublin'in güney batısındaki askeri havalimanı Casement Aerodrome'a indi. Cumhurbaşkanı Mary McAleese ve eşi Martin McAleese tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Kraliçe, görüşmelerin ardından buradaki ağaç dikme törenine katılacak. Kraliçe, bugünkü programı çerçevesinde, "İrlanda'nın özgürlüğü için hayatlarını feda edenlere" adanmış "Garden of Remembrance"a çelenk bırakacak ve İrlanda tarihinin en değerli kültür mirası olarak bilinen el yazması "Book Of Kells"in muhafaza edildiği Trinity Üniversitesi'ndeki Eski Kütüphane'yi gezecek. Kraliçe'nin 20 Mayıs'ta sona erecek tarihi ziyareti, İrlanda'nın bağımsız bir ülke olarak dünya sahnesine çıkmasından bu yana, bir İngiliz monarkı tarafından bu ülkeye yapılan ilk resmi ziyaret olması açısından önem taşıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler yıllar sürecek sorunlu bir döneme girmeden önce İrlanda'yı İngiliz kraliyetinden en son 1911'de Kral 5. George ziyaret etmişti. -İRLANDA'DA ASKER VE POLİS KUŞ UÇURTMUYOR DUBLİN (A.A) - 17.05.2011 - İrlanda polisi ve ordusu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bugün başlayacak dört günlük ziyareti öncesinde alarma geçti. Sabah saatlerinde başkente 25 kilometre uzaklıktaki Maynooth kasabasında bir otobüsün bagaj bölümünde bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından, Dublin'de bir tramvay durağına bırakılan şüpheli paketin bomba olmadığı anlaşılmıştı. Kraliçe'nin ziyaretine sıcak bakmayan muhalif Cumhuriyetçilerin protestolarının şiddet eylemlerine dönüşmesinden endişe eden İrlanda polisi, ziyaret noktalarını günler öncesinden koruma altına aldı. Ziyaret öncesinde düzenlenen operasyonlarda İrlanda ve Kuzey İrlanda'da bazı muhalif Cumhuriyetçilerin göz altına alındığı bildirildi. İrlanda basınının kullandığı ifadeyle "ülke tarihindeki en geniş güvenlik önlemlerini alan" İrlanda emniyeti, protestocularla birlikte, İngiltere Kraliçesi'ni görmek isteyecek halkı da ziyaret güzergahından uzak tutacak, başkentin belirli caddeleri trafiğe kapatılacak.