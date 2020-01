100 yıllık 'zaman kapsülü' açıldı

New York'ta faaliyet gösteren Aşağı Wall Street İşadamları Derneği tarafından 1914 yılında hazırlanan “zaman kapsülü”, New York Toplum Tarihi Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Özel bir ekip tarafından yaklaşık 15 dakika süren çalışmada, sandık şeklindeki kapsülün 26 vidadan oluşan kapağı söküldü.

Kaybolmuştu

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, tören sırasında kapsülle ilgili bilgi veren tarihçi Nick Yablon, kapsülün aslında 1974 yılında açılmak üzere saklandığını fakat derneğin 1974 yılında yaşanan mali kriz sonrası kapanmasıyla, zaman kapsülünün de kaybolduğunu anlattı. 90'lı yıllarda bir küratör tarafından Manhattan'ın Chelsea semtindeki bir depoda bulunan kapsülün, zamanın tarihçileri tarafından alınan ortak kararla, 2014 yılında açılmasına karar verildiğini belirtti.



Konuşmaların ardından açılan bronz kaplı zaman kapsülünden çıkan ve Wall Street'li işadamları tarafından hazırlanan 26 mektup, çeşitli ticari belgeler, madalyonlar ve kitaplar basın mensuplarına gösterildi. 23 Mayıs 1914 tarihli New York Valisi Martin Glynn'in iyi dilek telgrafının da yer aldığı kapsülden aynı yıla ait bir de New York Times gazetesi çıktı.

Yeni kapsüle Lady Gaga da girdi

Programda ayrıca, 2114 yılında açılmak üzere yeni bir zaman kapsülü hazırlandığı duyuruldu. Lise öğrencileri tarafından hazırlanan kapsülde, çeşitli mektuplar, doküman ve günümüze ait kişisel eşyaların yanı sıra geçmiş tarihli Lady Gaga biletinin de yer aldığı öğrenildi. 10'uncu sınıf öğrencilerinden Yusuf Abdelzaher, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özel bir şeyler koymak istedik. Bu zaman diliminde neler giyiyoruz, neler yiyoruz, nasıl yaşıyoruz, gelecekteki insanlara anlatmak istedik” dedi.