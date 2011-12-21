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Dünya

100 yıllık mektup: Sevgili Noel Baba

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Noel Baba"ya yazılmış 100 yıllık mektup ortaya çıktı...

21 Aralık 2011 02:00

T24 - İrlanda'nın başkenti Dublin'de ''Noel Baba"ya yazılmış 100 yıllık mektup ortaya çıktı.

John Byrne'ın, evine merkezi ısıtma sistemi yerleştirirken eski şömine bacasının gizli bölmesinde yıllar önce bulup sakladığı mektup, 1911'de, biri kız diğeri erkek iki çocuk tarafından kaleme alınmış. 



Mektup zaman içinde şömine dumanından biraz zarar görse de hala okunabiliyor ve çocukların hediye istekleriyle "Noel Baba"ya iyi şans dileklerini içeriyor.

H. ve A. Howard, çizimlerle süsledikleri mektuplarında, "Noel Baba"dan oyuncak bebek, yağmurluk, eldiven, elma şekeri ile altın ve gümüş paralar istiyor.

Irish Times'ın haberine göre, sayım verileri de o dönemde Terenure mahallesindeki evde 3 çocuklu Howard ailesinin yaşadığını doğruluyor. 1911'de Hannah 10, Alfred 7 yaşında görünüyor.

"Sahibine" ulaşamasa da Howard kardeşlerin kolay bulunabilmesi için evin ön cephesindeki bacaya yerleştirdikleri mektup, çocukların hayal gücünü ve masumiyetini yılların ötesine taşıyor.


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