100 yıllık kömür kaldı

T24 - Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin 100 yılı aşkın bir sürede tüketileceği tahmin ediliyor.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, enerji kaynaklarının kalan ömürleri dikkate alındığında, kömürün, özellikle 2030 yılından sonra çok daha büyük önem kazanacağı anlaşılıyor.





Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin 100 yılı aşkın bir sürede tüketileceği tahmin ediliyor. Buna karşılık görünür petrol ve doğalgaz rezervlerinin tükenme ömürleri mevcut üretim seviyeleri ile sırasıyla yaklaşık 45 ve 60 yıl süreceği tahmin ediliyor.





Dünya toplam kömür rezervi 826 milyar ton düzeyinde bulunuyor. En büyük rezerv miktarı 238,3 milyar ton ile ABD'ye ait. ABD'yi 157 milyar ton ile Rusya, 114,5 milyar ton ile Çin, 76,2 milyar ton ile Avustralya, 58,6 milyar ton ile Hindistan, 33,9 milyar ton ile Ukrayna, 31,3 milyar ton ile Kazakistan ve 30,4 milyar ton ile Güney Afrika izliyor. Bunların dışındaki ülkelerde ise toplam 85,8 milyar ton kömür rezervi bulunuyor.





Türkiye de toplam 12,7 milyar ton kömür rezerviyle dünya kömür rezervinin yüzde 1,5'ine sahip durumda.





Dünyada ortalama yıllık 7 milyar ton düzeyinde kömür, 965 milyon ton düzeyinde de linyit üretiliyor. Dünya kömür üretiminin neredeyse yarısını Çin sağlıyor. Dünya kömür tüketim paylarında bakıldığında ise yüzde 45 ile ilk sırayı alan Çin'i, yüzde 14 ile ABD, yüzde 9 ile Hindistan, yüzde 3'lük paylarla da Güney Afrika, Rusya ve yüzde 2 ile Japonya takip ediyor.





Dünya kömür üretiminin yaklaşık yüzde 65 elektrik üretimi amacıyla kullanılırken, kalan kısım ısınma, demir-çelik ve çimento sektörlerinde yoğunlaşıyor.







Linyit rezervi



Dünya toplam linyit rezervi ise 195 milyar ton olurken, en büyük rezerv miktarı 40,6 milyar ton ile Almanya'ya ait.





Bu ülkeyi 37,2 milyar ton ile Avustralya, 30,2 milyar ton ile ABD izliyor.





Dünya linyit üretiminin hemen hemen tamamı açık ocaklardan üretiliyor. Linyit büyük oranda elektrik üretiminde kullanılırken, bazı ülkelerde endüstride ve ev ısınmasında da kullanılıyor.





Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Almanya, Avustralya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde ise elektriğin önemli bir kısmı linyit kömüründen üretiliyor.





Toplam 909,2 milyon ton olan dünya linyit tüketiminde ilk sırayı 169,9 milyon ton ile Almanya alırken, 70,5 milyon ton ile Türkiye ikinci sırada yer alıyor.







Türkiye'de durum





Türkiye'de çok sınırlı doğalgaz ve petrol rezervlerine karşın, 535 milyon tonu görünür olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taşkömürü ve 9,8 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde toplam 11,5 milyar ton linyit rezervi bulunuyor. Bu miktar dünya linyit rezervlerinin yüzde 5,9'unu oluşturuyor.





Linyit rezervinin yaklaşık 4,9 milyar tonu Kahramanmaraş'ta yer alıyor. Kalan rezervler de Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ gibi illerde yer alıyor.





