100 TL taksitli evlere akın

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 16 ilde satışa çıkarılan 8 bin 804 yoksul konutu için, 15 günde 49 bin 631 kişi başvurdu. Antalya hariç, diğer illerde satışa çıkarılan her bir konut için ortalama 6 kişi başvururken, Antalya'da 448 konut için sadece 420 başvurunun gelmesi dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre, yoksul vatandaşlara yönelik yapılacak ve 100 liradan başlayan taksitlerle satılacak 45 metrekarelik konutlar için başvurular, Antalya hariç, başvuruların başladığı 25 Mart'tan itibaren yoğun bir şekilde sürüyor. Söz konusu konutlar için ilk gün 2 bin 848, ikinci gün 8 bin 84 kişi valiliklere başvuru yaparken, 24 Nisan akşamına kadar yapılan başvurular kabul edilecek.



TOKİ'nin yoksul vatandaşlara yönelik ilk aşamada yapacağı, Adana Akkuyu'daki 752 konut için 8 bin 682, Ankara Mamak-Kusunlar'daki bin 176 konut için 4 bin 846, Ağrı Suçatağı'ndaki 280 konut için bin 165, Bursa Karacabey'deki 36 konut için 236, Çanakkale Kepez'deki 448 konut için 831, Diyarbakır Üçkuyular'daki bin 24 konut için 3 bin 475, Eskişehir Aşağısöğütönü'ndeki 928 konut için 3 bin 121, Erzurum Kazımkarabekir'deki 456 konut için bin 913, Gaziantep Şahinbey'deki 592 konut için 10 bin 136, Konya Meram'daki 688 konut için 3 bin 750, Kilis Merkez'deki 96 konut için 846, Malatya Merkez'deki 360 konut için 4 bin 529, Sakarya Korucuk'taki 496 konut için bin 418, Trabzon Bahçecik'teki 224 konut için bin 106, Van Kevenli'de 800 konut için 3 bin 149 başvuru geldi.



Söz konusu 15 ilde konut sayısının üzerinde başvuru gelirken, Antalya-Çıplaklı'da yapılacak 448 konut için gelen başvurunun konut sayısının altında, 428'de kalması dikkat çekti.



Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek projeler kapsamında 45 metrekare büyüklüğünde, 1 oda 1 salon nitelikte inşa ettirilecek konutlar, peşinatsız, 240 ay (20 yıl) vadeli ile ve 100 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Konutların satışlarına Ziraat Bankası aracılık edecek.

