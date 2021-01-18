100 TL isabet eden Milli Piyango biletini sokak hayvanları için belediyeye bağışladı

Artvin'de yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Küçükaltun, bayiden aldığı Milli Piyango biletine isabet eden 100 liralık ikramiyesini sokak hayvanları için kullanılmak üzere belediyeye bağışladı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Sıla Küçükaltun, bayiden aldığı Milli Piyango biletine 100 lira isabet etti. Biletine isabet eden 100 liranın tek kuruşuna bile dokunmayan lise öğrencisi, Şavşat Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağışladı. 17 yaşındaki Küçükaltun, 100 lira olan Milli Piyango ikramiyesini sokak hayvanlarının bakımı için açılan hesaba yatırarak dekontunu Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar'a teslim etti.

Belediye Başkanı Acar, makamında kabul ettiği lise öğrencisini duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, sokak hayvanları konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı duygulandığını söyledi. Başkan Acar, “Sıla’nın gösterdiği duyarlılık ve attığı adım takdire şayan. Bu davranış benim için oldukça büyük ve anlamlı. Bizim can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza kocaman yüreği ile destek olmaya çalışan evladımızın bu davranışının tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sıla Küçükaltun, sokak hayvanları için yaptığı yardımdan dolayı mutlu olduğunu, okul arkadaşlarıyla beraber sokak hayvanlarının bakımlarını desteklemek üzere yeni çalışmalar yürüteceklerini belirterek, Başkan Acar’dan sokak hayvanlarının kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunmaları konusunda çalışmaların sürdürülmesini istedi. (İHA)