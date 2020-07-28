100 TBB üyesinden Feyzioğlu'na karşı çağrı: Barolar olağanüstü genel kurul çağrısı yapsın

Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) bağlı 100 üye, en az 25 baronun bir araya gelerek olağanüstü genel kurul çağrısında bulunması gerektiğini söyledi. 100 üyenin bildirisinde, "Feyzioğlu hakkında da güven oylaması yapılmalı. Çıkan sonuç tarihe ve TBB kayıtlarına geçecektir" ifadesi de yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 100 delegesi, birlik başkanı Metin Feyzioğlu'nu yayımladıkları bildiriyle genel kurul yapmaya çağırdı.

‘Baro başkanlarına ve TBB delegelerine tarihi çağrımızdır' başlıklı bildiride, Meclis'ten geçirilen ‘çoklu baro' yasası hatırlatılarak, "Birlik Başkanı'nın yasa değişikliğini bir devrim olarak değerlendirmesi, avukatların ve savunma mesleğinin nasıl bir ihanete uğradığını açıkça göstermiştir. Birlik Başkanı, ilkesiz ve tutarsız davranışlarıyla, toplum ve avukat kamuoyunun önünde güvenilirliğinin son kırıntılarını da yok etmiştir. Ayrıca Feyzioğlu hakkında da güven oylaması yapılmalı. Çıkan sonuç tarihe ve TBB kayıtlarına geçecektir" denildi.

Türkiye'de avukatlığın geleceğinin ekim ayında yapılacak baro seçimleri ile değişeceğini, geri dönülmez bir karmaşanın içerisine sürüklenebileceğine dikkate çekilen bildiride, "İntikamcı bir yaklaşımla düzenlenen yasa, üç büyük şehirde çoklu baro sistemine geçişi dayatırken, bu değişiklikten belki daha da vahimi temsilinde adaleti tamamen ortadan kaldırmasıdır. Yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması değerli bir adım olmakla birlikte, bu sürecin nasıl işleyeceği belirsizliklerle doludur" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'deki 80 baroya ve delegelere çağrı yapılan bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Barolarımızın ekim ayında görev süresi dolacak olan başkanlarını ve 552 delegeyi son bir tarihi görev beklemektedir. En az 25 baro gecikmeksizin bir araya gelerek, Avukatlık Kanunu'nun 115/2 maddesine ve 117/3 ve 7 maddeleri kapsamında, Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikleri görüşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmalıdır. Yapılacak olan olağanüstü genel kurulda baroların bundan sonraki yol haritası belirlenmeli, çoklu baro sistemine geçecek şehirlerde nasıl bir politika izleneceği konuşulması gerekiyor."

Bildiriye imza atan Türkiye Barolar Birliği delegeleri şöyle:

1.Av. Yurdagül Gündoğan – Adana Barosu

2.Av. Burcu Pul – Adana Barosu

3.Av. Hülya Acemoğlu -Adana Barosu

4.Av. İsmail Hakkı Atal- Adana Barosu

5.Av. Mustafa Çinkılıç – Adana Barosu

6.Av. Ömer Burukan -Adana Barosu

7.Av. Ümit Büyükdağ – Adana Barosu

8.Av. Ahmet Faruk Ulaş – Adana Barosu

9.Av. Serdar Günakın – Ağrı Barosu

10.Av. Ali Özdemir -Ankara Barosu

11.Av. B.Didem Sağın Karaman -Ankara Barosu

12.Av. Cafer Toptaş -Ankara Barosu

13.Av. Hacı Bayram Vural- Ankara Barosu

14. Av. Hüseyin Çolak -Ankara Barosu

15.Av. Kaya Yelek – Ankara Barosu

16.Av. Mehmet Ali Erten – Ankara Barosu

17.Av. Muzaffer Karayel – Ankara Barosu

18.Av. Özge Çelik – Ankara Barosu

19.Av. Turgut Nihat Cuhruk – Ankara Barosu

20.Av. Ali Çelik -Antalya Barosu

21.Av. Güler Yılmaz Birol -Antalya Barosu

22.Av. Hasan Uğur- Antalya Barosu

23.Av. Mehmet Şimşek – Antalya Barosu

24.Av. Mustafa Murat Bilgin -Antalya Barosu

25.Av. Soner Ustaoğlu- Antalya Barosu

26.Av. Tuncay Koç – Antalya Barosu

27.Av. Ahmet Sevim- Batman barosu

28.Av. Alaettin Baran – Batman Barosu

29.Av. Ali Arabacı- Bursa Barosu

30.Av. Mefharet Öztürk- Bursa Barosu

31.Av. Serap Akkul – Bursa Barosu

32.Av. Suna Soydaş Fırat – Bursa Barosu

33.Av. Neslihan Aktosun -Bursa Barosu

34.Av. Ahmet Özmen- Diyarbakır Barosu

35.Av. Barış Yavuz -Diyarbakır Barosu

36.Av. Serhat Eren- Diyarbakır Barosu

37.Av. Deniz Kurdoğlu -Gaziantep Barosu

38.Av. Mesut Karavelioğlu – Gaziantep Barosu

39.Av. Dilek Yumrutaş – İstanbul Barosu

40.Av. Ömür Dedeoğlu- İstanbul Barosu

41.Av. Azat Yıldırım – Mardin Barosu

42.Av. İbrahim Dündar – Mardin Barosu

43.Av. Hakan Kendirci – Mersin Barosu

44.Av. Levent Demir- Mersin Barosu

45.Av. Mehmet Zeki Demir- Mersin Barosu

46.Av. Mutlay Halide Başar – Mersin Barosu

47.Av. Özgür Özbek – Mersin Barosu

48.Av. Mehmet Velat İzol – Şanlıurfa Barosu

49.Av. Ebru Varnalı Onur- Ankara Barosu

50.Av.Zafer Günal- Ankara Barosu

51.Av. Ferhat Karataş -Şanlıurfa Barosu

52.Av.Serhat Demiryeli – Şanlıurfa Barosu

53.Av. Hikmet Delebe – Şanlıurfa Barosu

54.Av. Gül Yarız Cilli -Adana Barosu

55.Av.Gülcihan Türe -Antalya Barosu

56.Av.Faruk Yaygın -Şanlıurfa Barosu

57.Av.Bilal Koralay- İzmir Barosu

58.Av.Erdal Yağçeken- – İzmir Barosu

59.Av.Özcan Çine – İzmir Barosu

60.Av.Ümit İzmirli – İzmir Barosu

61.Av.İsmet Köymen – İzmir Barosu

62.Av.Ayşen Erdoğan – İzmir Barosu

63.Av.Filiz Kunt – İzmir Barosu

64.Av.Türkan Karakoç – İzmir Barosu

65.Av.Hüseyin Özgür – İzmir Barosu

66.Av.Sefa Yılmaz- İzmir Barosu

67.Av.Çağla Deniz Felamur- İzmir Barosu

68.Av.Hatice Aslan Atabay- İzmir Barosu

69.Av.Erkan Göbekçin- İzmir Barosu

70.Av.Ümit Görgülü Sevil- İzmir Barosu

71.Av.Mehmet Kantarcıoğlu- İzmir Barosu

72.Av.Nursen Aksu- İzmir Barosu

73.Av.Ahmet Yılmaz- İzmir Barosu

74.Av.Kemal Eskier- İzmir Barosu

75.Av.Erol Özcan- İzmir Barosu

76.Av.Doğan Evrim -İzmir Barosu

77.Av.Arif Ali Cangı -İzmir Barosu

78.Av. Yakup Gül -İzmir Barosu

79.Av.Çağlar Akbulut -İzmir Barosu

80.Av.Huriye Altay Erol -Tekirdağ Barosu

81.Av.Murat İşcan- Tekirdağ Barosu

82.Av.Serkan Cengiz -İzmir Barosu

83.Av.Veysel Gül -İzmir Barosu

84.Av.ismail Hanoğlu -İzmir Barosu

85.Av. Meriç Kaptan -İzmir Barosu

86.Av.Recai Görgülü -Ankara Barosu

87.Av. Dursun Demirci -Ankara Barosu

88.Av.Mengü Gökçe -Ankara Barosu

89.Av. Ergün Hakan Kelemci -Ankara Barosu

90.Av. Evrim Dost- Ankara Barosu

91.Av. Ejder Tarıyan- Ankara Barosu

92.Av.Mesut Adan -Ankara Barosu

93.Av. Cumhur Bozkurt-Ankara Barosu

94.Av. N. Çınar İnal- Ankara Barosu

95.Av. Salih Erbay- Antalya Barosu

96.Av. Faruk Çağlar- Van Barosu

97.Av. Ertuğrul Çabuker- Van Barosu

98.Av. Hasan Serhat Eryiğit- Van Barosu

99.Av. Cengizhan Gököz – Antalya Barosu

100. Av. İlker Mengü -Adana Barosu"