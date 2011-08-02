100 şirketin CEO'su doların akıbetini açıkladı

T24 - TÜSİAD’a üye 100 şirketin CEO’larına göre, dolar 2011’de 1.62 lira, 2012 sonunda 1.69 lira seviyelerinde seyredecek. CEO’lar Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyüyeceğini öngördü. Ekonomiye ilişkin kısa dönemli beklentilerdeki bozulma nedeniyle 3 ay sonrası için iyileşmenin olmayacağına işaret eden yöneticiler, 12 ay sonrası için önemli ölçüde iyileşme beklendiğini bildirdi.



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) CEO Anketi, ekonomiye ilişkin kısa dönemli beklentilerdeki bozulma nedeniyle 3 ay sonrası için iyileşme öngörülmediğine ancak 12 ay sonrası dönem için önemli ölçüde iyileşme öngörüldüğüne işaret etti.



TÜSİAD CEO Forumu çalışmalarının bir uzantısı olan ve yaklaşık 100 CEO’dan oluşan Forum üyelerinden alınan bilgilerle oluşturulan TÜSİAD CEO Anketi’nin, 2011 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin Haziran 2011 sonuçları açıklandı.



2011 ve 2012 yılı sonunda temel makro değişkenlere ilişkin beklentilerinde ihtiyatlı oldukları gözlenen CEO’lar, 2011 sonunda Türkiye ekonomisinin yüzde 6, 2012 sonunda yüzde 5.2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Anket sonuçlarına göre, 2011 ve 2012 yıl sonu enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 7.4 ve yüzde 6.8 seviyesinde bulunuyor.



Dolar kurunda önemli bir hareketlilik beklemeyen CEO’lar, 2011 ve 2012 yıl sonu dolar/TL kuru için sırasıyla 1.62 ve 1.69 lira seviyelerini öngördüler. Hazine bonosu gösterge bileşik faizi beklentisi hem 2011 hem de 2012 yıl sonu için yüzde 8.7 olarak tespit edildi. CEO’ların büyük çoğunluğu kısa vadede ekonomik koşullarda belirgin bir değişiklik beklemezken, 3 ay sonrası görünüme ilişkin beklentiler, Türkiye’de istihdam ve yatırım yaratma eğilimlerinin mevcut döneme göre değişmeyeceğini gösteriyor. Daha uzun dönemde Türkiye ekonomisinin genel durumunda, istihdam yaratma eğiliminde, yeni yatırım yapma eğiliminde ve diğerlerine görece daha düşük oranda olmakla birlikte küresel ekonomik koşullarda iyileşme bekleniyor. Katılımcıların yüzde 68’i, 3 ay sonrası için Türkiye ekonomisinin görünümünde ciddi değişiklik beklemezken, yüzde 11’i daha olumlu, yüzde 21’i daha olumsuz bir görünüm öngörüsünde bulundu.



Uzun dönemde Türkiye ekonomisinin daha olumlu bir performans sergileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 42 ile yüzde 37’lik “aynı kalacak” diyen kesim de dikkate alındığında, olumlu bir görünüme işaret ediyor.

İstihdam artacak



CEO’ların yüzde 63’ü küresel ekonomik görünümün 3 ay sonra değişmeyeceğini belirtirken, hiçbir katılımcı üç ay içerisinde küresel ekonomide olumlu gelişme beklentisi ifade etmedi, yüzde 37’lik bir kesim ise dünya ekonomisinin önümüzdeki 3 ayda daha kötüye gideceği tahmininde bulundu. Ankete göre, CEO’ların 3 ay sonrasına ilişkin istihdam yaratma eğilimleri sabit görünürken, 12 ay sonrasında daha olumlu bir tablo ortaya çıkıyor.



Katılımcıların yüzde 74’ü 3 ay sonraki döneme ilişkin, kurumlarındaki istihdam düzeyinde değişiklik beklemediklerini ifade ederken; yüzde 53’ü 12 ay sonra kurumlarında istihdam artışına ilişkin beklentilerinin olumlu yönde olduğunu belirtti.