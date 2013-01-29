'Öcalan çağrı yapacak, ilk etapta 100 PKK'lı silah bırakacak'

MİT'in koordinasyonunda İmralı'da Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmelere sonucunda ilk etapta 100 PKK'lı silah bırakarak Türkiye sınırları dışına çıkacak. Şubat ayı içerisinde ise örgütün eylemsizlik kararı alması hedefleniyor.

Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp'in haberine göre, önümüzdeki günlerde bir MİT heyeti, Kuzey Irak’a giderek, Öcalan’ın ‘eylemsizlik’ mesajının da değerlendirildiği görüşmelere katılacak. Görüşmelerin ardından şubat ayı içerisinde, Abdullah Öcalan’ın yapacağı ‘resmi’ çağrının ardından örgütün eylemsizlik kararını açıklaması hedefleniyor. Açıklamanın ardından ise ilk etapta 100’e yakın PKK’lı ‘sürece yönelik güven arttırıcı eylemler’ adı altında silahlarını bırakarak sınır dışına çıkacak. PKK’lıların silahsız çıkışı sırasında bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ‘gözlemci’ olarak eşlik edecek.

Taraf: 20 PKK'lı silah bırakacak

Taraf gazetesi ise aynı konu ile ilgili verdiği haberde PKK'nın görüşmelere olumlu yaklaştığını göstermek için ilk etapta Dersim bölgesinden 20 kişiye silah bıraktırarak sınır dışına çekeceği bilgisine yer verdi. Habere göre Erbil'de 4 MİT görevlisi sürekli görev yapacak, daha önce Oslo'da yapılan görüşmelerin adresi bu kez Erbil olacak. Bu doğrultuda Hakan Fidan'ın yapması beklenen Erbil ziyareti ise Sakine Cansız'a yönelik suikast nedeniyle ertelendi.

Görüşmelerin yürütüleceği sürece zarar gelmemesi için bu aşamada PKK her hangi bir basın kuruluşu ile görüşmeyecek. İmralı’daki BDP heyetinde ise Selahattin Demirtaş’ın yanısıra Sırrı Süreyya Önder ya da Adil Kurt’un yer alabileceği vurgulandı.

Erdoğan'ın sözleri güvence kabul edildi

Başbakan Erdoğan’ın, “Onlar da ülkemizi terk ediyorlarsa, terk edeceklerse, silahlarını da bırakmak suretiyle, ülkemizi terörden arındırma noktasında böyle bir şeye bizler muvafakat ederiz. Atılan adım budur. Daha önceki çıkışlarda bazı operasyonlar yapıldı. Silah bırakarak yapacakları çıkışlarda bu tür şeylere müsaade etmeyiz” sözleri de PKK’lıların Türkiye dışına silahsız çıkışının garantisi olarak kabul edildi.

MİT’in koordinasyonunda sürdürülen müzakere sürecine ilişkin BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da PKK’nın yayın organlarından Nuçe TV’de yaptığı açıklamada, “Kürt sorununun çözümü konusunda rolümüzü oynamak istiyoruz. Bir hafta, 10 gün içinde bütün süreçlerin netleşebileceğini düşünüyoruz” dedi.