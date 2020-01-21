100 paket uyuşturucu yutmuşlar!

Denizli'de uyuşturucu paketlerini yutarak sevkiyat yapan yabancı uyruklu 2 kişi otobüs terminalinde gözaltına aldı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen iki kişi, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.



Hastanede yapılan kontrollerde yakalanan iki kişinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde olduğu tespit edildi.



F.D. isimli şahısta 65 paket halinde 588 gram metamfetamin maddesi, V.D. isimli şahısta ise 35 paket halinde 317 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi.



İki zanlıdan toplamda 100 paket halinde 905 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)