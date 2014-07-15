T24 LogoT24 Logo
Spor

100 milyon TL'lik atlama kuleleri kullanılamaz hale geldi

2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış oyunları için Erzurum'da yapılan pistlerde toprak kayması meydana geldi

15 Temmuz 2014 20:06

Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı 25’inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin önündeki pistlerde toprak kayması meydana geldi. Pistler tamamen kullanılamaz duruma gelirken, otel ve diğer tesisler de boşaltıldı.

DHA'nın haberine göre, Erzurum’un merkez Palandöken İlçesi Kiremitliktepe’de 100 milyon lira harcanarak yaptırılan Türkiye’nin ilk kayakla atlama kulelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren toprak kayması hissedildi.

95 ve 125 metre yükseklikteki iki kulenin önündeki pistlerde görülen açılmalar üzerine Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ekiplerini bölgeye götürerek inceleme yaptırdı. Toprak kayması olduğu belirlenen pistler, bugün saat 15.00 sıralarında heyelanla birlikte tamemen dağıldı.

Kimsenin burnunun kanamadığı olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

 

Toplam 600 milyon TL'le mal olmuştu

 

27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasında Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen Universiade Erzurum-2011 için yapılan tesisler, yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu.

Kiremitliktepe Kayakla Atlama Tesisi'nin yanı sıra 2 bin seyirci kapasiteli buz pateni salonu, 500 seyirci kapasiteli buz pisti ve antrenman salonu, 3 bin seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 500 seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 1000 seyirci kapasiteli curling salonu ile Konaklı Kayak Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Cemal Gürsel Stadyumu ve Oyunlar Köyü'nden meydana geliyordu.

 

ETİKETLER

erzurumatlama pistikule

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24