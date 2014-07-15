100 milyon TL'lik atlama kuleleri kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı 25’inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin önündeki pistlerde toprak kayması meydana geldi. Pistler tamamen kullanılamaz duruma gelirken, otel ve diğer tesisler de boşaltıldı.

DHA'nın haberine göre, Erzurum’un merkez Palandöken İlçesi Kiremitliktepe’de 100 milyon lira harcanarak yaptırılan Türkiye’nin ilk kayakla atlama kulelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren toprak kayması hissedildi.



95 ve 125 metre yükseklikteki iki kulenin önündeki pistlerde görülen açılmalar üzerine Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ekiplerini bölgeye götürerek inceleme yaptırdı. Toprak kayması olduğu belirlenen pistler, bugün saat 15.00 sıralarında heyelanla birlikte tamemen dağıldı.

Kimsenin burnunun kanamadığı olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Toplam 600 milyon TL'le mal olmuştu

27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasında Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen Universiade Erzurum-2011 için yapılan tesisler, yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu.



Kiremitliktepe Kayakla Atlama Tesisi'nin yanı sıra 2 bin seyirci kapasiteli buz pateni salonu, 500 seyirci kapasiteli buz pisti ve antrenman salonu, 3 bin seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 500 seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 1000 seyirci kapasiteli curling salonu ile Konaklı Kayak Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Cemal Gürsel Stadyumu ve Oyunlar Köyü'nden meydana geliyordu.