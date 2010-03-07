100 milyon liralık pazardan pay kapma savaşı

T24-

Hürriyet yazarı Erkan Çelebi bilinmeyen numara hizmeti veren kuruluşların peş peşe uygulamaya koyduğu reklam kampanyalarından yola çıkarak sektördeki durumu değerlendirdi. Çelebi'ye göre, 100 milyon TL’lik pastadan pay kapma yarışı son reklam kampanyalarıyla su yüzüne çıktı.



Bunda da Telekomünikasyon Kurumu’nun günde ortalama 350 bin sabit hat abonesinin aradığı bilinmeyen numara hizmetlerini 3 yıl önce Türk Telekom’un bünyesinden alıp, rekabete açması etkili oldu.



İlk reklam Kurul’a takıldı



Arkadaşımız Mert Temizkan’ın yaptığı araştırmaya göre, Telekom’un 118 11 numaralı hattının öncülüğünde olan ve yıllık pazar hacmi 100 milyon TL’yi bulan bilinmeyen numara hizmetinde yeni yılla birlikte, pazardan pay kapma yarışı da hızlandı. BN Elektronik’in “118’in yeni numarası neydi Birsen” sloganıyla başlattığı reklam kampanyası, ilk önce Reklam Kurulu’na takıldı. Kurul, Telekom’un başvurusuyla reklamı “yanıltıcı” bularak, değiştirilmesine karar verdi.





Sadece bu 2 kuruluş değil





Bu reklamın yayından kalktığı sırada, Türk Telekom’un iştiraki olan AssisTT’in bilinmeyen numaralar hizmeti 118 18’in reklam filmi devreye girdi. BN Elektronik’in Birsen’li reklamından sonra, AssisTT’in de müzisyen Balık Ayhan’lı reklamı numaraların akılda kalmasını sağlayarak kısa sürede amacına ulaştı. Ancak bu iki reklam akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına da yol açtı. Buna da, 118 bilinmeyen numara hizmetini bundan böyle sadece bu iki kuruluş tarafından verildiği algısı neden oldu. Oysa bu hizmeti, biri Telekom’un 118 11’i, 3’ü GSM operatörü olmak üzere toplam 9 farklı kuruluştan farklı tarifeler üzerinden almak mümkün.





Tarife uçurumu yaşanıyor





Rekabetle birlikte başlayan pay kapma yarışı, işletmeci kuruluşlar arasında tarife uçurumunu da beraberinde getirdi. 3’ü GSM olmak üzere toplam 9 kuruluşun tarifeleri arasındaki oluşan fark, 3 kata çıkarken, bilinmeyen numarayı öğrenmenin dakikası da 54 kuruştan başlayıp, 160 kuruşa kadar ulaştı. Ayrıca, bunlardan bazıları, belirledikleri tarifelerde süreyi 1 dakika üzerinden faturalandırırken bazıları da bunu 6 ile 9 saniye arasında değişen sürelerde uyguluyor. Bu da, tarifeler arasındaki uçurumun daha da açılmasına neden oluyor. Bu servisler, bilinmeyen numara hizmetinin yanı sıra, çağrı tamamlama diye adlandırılan ve nöbetçi eczane, polis merkezleri, çilingir, itfaiye, ambulans gibi hizmetlere doğrudan ulaşım sağlanmasına da aracılık ediyor.



Türk Telekom tekeli kalktı 9 kuruluş devreye girdi





REKLAMLARIN etkisiyle tüketici şu anda bilinmeyen numaralar hizmetinin saedce 2 kuruluş tarafından verildiği yönünde bir algı edinse de, şu anda 7’si faaliyette 9 kuruluş bu hizmeti üstlenmiş durumda.

Telekomünikasyon Kurumu’nun 118 bilinmeyen numara hizmetini Mart 2007’de Türk Telekom’un bünyesinden alıp rekabete açıldı.

Yeni düzenlemeyle numara 5 haneli konuma getirilirken, bu hizmetin bir anda 13 farklı erişim numarası ve 9 farklı kuruluşa yayılmasını sağladı.

118 bilinmeyen numaralar, Türk Telekom’da 118 11’e, Turkcell’de 118 32’ye, Avea’da 118 55’e, Vodafone’da da 118 42’ye dönüştü. Ayrıca, 118 80 BN Elektronik’in, 118 88 Rehberlik Telekom Hizmetleri’nin, 118 81 Mega Telekominikasyon’un, 118 18 Telekom iştiraklerinden AssisTT’in, 118 58 Calltürk’ün, 118 24’de İnfoline’nin işletmesine tahsis edildi.

BN Elektronik, Mega, AssisTT ve Infoline’a tahsis edilen bu erişim numaraları devreye sokulurken, Caltürk’ün 118 58’i ve Rehberlik Telekom’un 118 88’i ise henüz faaliyete başlamadı.