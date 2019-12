100 milyon liralık kulüp: Diyanetspor

T24- Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Avrupa Tekvando Şampiyonu Şeyma Tuncer, Türkiye Motokros Şampiyonu Orhan Tuna, ... Hepsinin sporcu olmasının dışında ortak bir özellikleri daha var, sporcusu oldukları kulüp, yani Diyanet Gençlik Spor Kulübü.



Pek fazla kimsenin bilmediği bu kulüp Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak 2007 yılında kuruldu. Fikrin sahibi ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Er. Er’in bu fikri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’ndan da destek görünce kulübü kurmaya karar vermişler.



Mavi, yeşil ve beyaz renklerden olan Diyanetspor’un şu an 20 şubesi ve 39 temsilciliği bulunuyor. 60 ilde de yapılanması var. Kulübün ilk hedefi, masa tenisi olmak üzere güreş, voleybol, badminton, engelliler masa tenisi, engelliler oturarak voleybol, taekwondo, atletizm, motokros, karate, judo, satranç, atıcılık, kick boks ve futbol branşlarında başarılar elde etmek ve bu spor dallarıyla ilgilenen gençleri kulübün sporcusu yapmak.



Diyanetspor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz öncelikli amaçlarının başarılar kazanarak hem sporcularını hem de kulüplerini ileri seviyeye getirmek olduğunu söylüyor. Üyelik aidatı aylık 1 TL olan kulüp adını en fazla dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun transferiyle duyurdu.



Bu konuda konuştuğumuz Ahmet Yılmaz, “Kenan kendisi gelerek sporcumuz olmayı istedi. ‘İnancım gereği kendimi rahat hissedebileceğim kulüp’ diyerek bize geldi” dedi. Sofuoğlu, kulüp ile yaptığı sözleşmeye hiçbir aylık ya da yıllık ücret yazdırmamış ve şimdiye kadar da hiçbir ücret almamış.



Kulübün bütçesi bağış ve sponsorluk anlaşmalarıyla her yıl giderek artıyor. Şu an 100 milyon liraya yakın bütçesi olan Diyanetspor henüz büyük bir firma ile sponsorluk anlaşması imzalamamış. Kulüp bu durumuyla şu an pek çok birinci lig takımından daha yüksek bir bütçeye sahip.



Diyanetspor şu ana kadar yetişmiş sporcuları bünyesine katmış olsa da artık kendi yetiştirdiği sporcularla da adını duyurmak istiyor.



Kulübün şu an 33 bin üyesi bulunuyor. Yılmaz kulübe katılmak isteyen gençlerin yapması gerekeni şöyle anlatıyor, “Tüm il ve ilçe müftülüklerimiz bizim birer temsilcimizdir ve müftülüklerimiz vasıtası ile bize ulaşabilirler. Kulüp şubemiz olan illerimiz var, oradan direkt olarak şubelerle görüşebilirler, yine temsilciliklerimiz var oradan da irtibat kurabilirler. Ayrıca internet sayfamızdan adreslerimiz, telefonlarımız vasıtası ile görüşebiliriz.”



Diyanetspor’un ilk başta sadece kendi görevlilerinden kurduğu bir futbol takımı da mevcut. Ahmet Yılmaz futbol takımlarının son dönemde dışardan da destek alarak daha da geliştiğini belirtiyor.



Tüm kulüp şu an gözlerini iki engelli sporcusuna çevirmiş durumda. Ekim ayının son haftası Güney Kore’de yapılacak olan Dünya Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası’nda yarışacak olan Kübra Öçsoy ve Ümran Ertiş hem Türkiye’yi hem de kulüplerini temsil edecekler.