100 milyon liralık 'işitme cihazı' vurgunu!

T24

100 MİLYONLUK RANT





Hangi hastane ne kadarlık alım yaptı?



Babam sağolsun







Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ihbar mektubuyla Türkiye'nin en büyük devlet ve üniversite hastanelerine yönelik dev bir soruşturma başlattı. İddiaya göre bazı başhekim, başhekim yardımcıları ve öğretim üyeleri, kimi firmalarla anlaşarak yurtdışından getirilen iç kulak işitme cihazını (Koklear İmplant) yüksek bedellerle devlete fatura ettirmişler. İhtiyacı olmayan hastalara bile cihazın takılmasını sağlamışlar. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:- Firmalarla işbirliği yapan hastane yetkilileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tebliğine rağmen ürün işaret ederek, belirli firmaların ihaleleri almasını sağladı. Hiçbir önemi olmamasına rağmen iç kulak işitme cihazı için 12, 16 ve 24 kanallı olması gerektiği öne sürülerek diğer firmalar elendi.- Birçok hastaya, iç kulak işitme cihazı için gerekli olan heyet raporu usulsüz olarak verildi. Cihazı, yok yere takmaları sağlandı.- 2008 yılı sonuna kadar, işitme sorunu yaşayan hastalara 150 liralık cihaz takılırken, yeni cihazların ithalinden sonra durum değişti. İleri derecede işitme rahatsızlığı olan kişilere takılması gereken yaklaşık 37 bin lira değerindeki cihaz kullanılmaya başlandı.- Ağır işitme sorunu bulunan hastalar için kullanılan ve piyasa değeri 3 bin lira olan iç kulak işitme cihazını 2008 yılında hastaneler, 11 bin liradan satın almaya başladı. Daha sonra 7 firma anlaşınca rakam 40 bin liraya kadar yükseldi.- Ucuz fiyatlarla yurtdışından getirdikleri iç kulak işitme cihazlarını fahiş fiyatlarla devlet ve üniversite hastanelerine satan şebekenin bu yolla yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tahmin ediliyor. Kamu İhale Kurumu bilgilerine göre bin 300 hastaya bu işlemin uygulandığı belirtiliyor. Ancak tüm veriler bilgisayar ekranında görülemediği için aslında bu sayının 3 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.Akdeniz Üniversitesi 1.5 milyon lira, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi3 milyon lira, Ankara Üniversitesi 150 bin lira, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1 milyon 200 bin lira, Çukurova Üniversitesi 2 milyon 250 bin lira, Dicle Üniversitesi 350 bin lira, Dokuz Eylül Üniversitesi 2 bin 876 lira, Ege Üniversitesi 750 bin lira, Erciyes Üniversitesi 650 bin lira, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 4 milyon lira, GATA Ankara Hastanesi 60 bin 460 lira, Gazi Üniversitesi 7 milyon 250 bin lira, Gaziantep Üniversitesi 8 milyon 900 bin lira, Hacettepe Üniversitesi 12 milyon 200 bin lira, İnönü Üniversitesi 120 bin lira, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8 milyon 800 bin lira, Çapa Tıp Fakültesi 16 milyon 600 bin lira, Marmara Üniversitesi 3 milyon 600 bin lira, Meram Tıp Fakültesi 95 bin lira, On Dokuz Mayıs Üniversitesi 1 milyon 700 bin lira, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 milyon 300 bin lira, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 milyon 200 bin lira, Uludağ Üniversitesi 1 milyon 500 bin lira.- Soruşturma kapsamında, İhale Kanunu'nun 'üçüncü kan bağına kadar hiç kimse ihaleye katılamaz' hükmünün de ihlal edildiği belirlendi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda görevli bir profesörün, oğlunun 2010 yılında ortak olduğu ve işitme cihazları satan firmadan tanesi 11 bin lira olan 5 adet cihaz aldığı öne sürüldü.- Bir hastane başhekiminin fahiş fiyatlarla alınan 284 adet Koklear İmplant cihazını hastalarında kullanarak en çok malzeme tüketenler arasında bulunduğu da yine iddialar arasında.