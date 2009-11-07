100 milyon kişi daha aç

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Genel Müdür Yardımcısı Hafız Ganim, dünyada yetersiz beslenen ve açlık çeken insan sayısının mevcut küresel krizle 100 milyon artış göstererek bir milyarı aştığını bildirdi.



Ganim, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 25. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısı kapsamında düzenlenen bakanlar çalışma oturumunda yaptığı konuşmada dünyadaki en önemli sorunlardan biri olan gıda güvenliği sorununun gıda fiyatlarındaki son yükselişlerle beraber daha da artış gösterdiğini kaydetti.

Hafız Ganim, 2006 yılında gıda fiyatlarındaki artışla başlayan fiyat artış trendinin mevcut küresel krizle birlikte daha da yükseldiğini ve dünya nüfusunun altıda birini oluşturan beş yaşın altındaki her üç çocuktan birisinin açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Halen en yüksek açlık oranının Güney Doğu Asya ve Afrika'da olduğunu dile getiren Ganim, İslam Kalkınma Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelerde ise ortalama açlık oranının diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi durumda bulunduğunu ifade etti.

Ganim, dünyada gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde küresel krizin patlak verdiğini vurgulayarak, iki yıl öncesine göre gıda fiyatlarının yüzde 15'ten fazla artış gösterdiğini kaydetti.

Açlığın temel nedeninin, tarım sektörünün ihmal edilmesinden ve bu sektöre yeterli yatırım yapılmamasından kaynaklandığını anlatan Ganim, ülkelerin tarıma ortalama olarak yüzde 7 oranında katkı sağlayabildiklerini, bunun da yetersiz olduğunu bildirdi.

2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı aşmasının beklendiğini dile getiren Ganim, gıda ihtiyacının da yüzde 70 oranında artış göstereceğini kaydetti.

Ganim, İKT'nin tarım sektörüne daha çok kaynak ayırmasını, tarımsal yatırımlarda İslam Kalkınma Bankasının (İKB) rolünün artırılmasını, üye ülkelerin de sınır ötesi tarımsal yatırımlara girmeleri tavsiyesinde bulundu.

Küresel mali ve ekonomik krizin gıda fiyatlarını, dolayısıyla gıda güvenliğini olumsuz etkilediğini belirten Ganim, "Dünyada yetersiz beslenen ve açlık çeken insan sayısı mevcut küresel krizle 100 milyon artış göstererek bir milyarı aştı" dedi.