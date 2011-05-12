100 milyar liralık deprem hesabı

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, toplam 1-1.5 milyon kişinin yaşayacağı ‘İstanbul’a 2 yeni şehir’den birini Anadolu, diğerini de Avrupa yakasına Karadeniz Kıyısı’na taş ocaklarının bulunduğu bölgeye kuracaklarını açıkladı. Bunun üzerine gözler ilk şehir için Uskumruköy’e çevirildi. Erdoğan, ‘iki yeni şehir’e gereçke olarak 100 milyar liralık olası deprem faturasını gösterdi.



Recep Tayyip Erdoğan, “Kanal İstanbul” projesinin ardından ilk ipuçlarını verdiği “İstanbul’a 2 yeni şehir” projesini dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantıda anlattı. Erdoğan, şehirlerinden birini Anadolu yakasına, diğerini de Avrupa Yakasına Karadeniz Kıyısı’na taş ocaklarının bulunduğu bölgeye kuracaklarını anlatan Erdoğan “Her iki şehirde 1-1.5 milyon civarında insan yaşayacağını anlattı.



Erdoğan, bu proje hakkında şu bilgileri verdi:





Bunlar ustalık projeleri



2 şehir projesini belli bir aşamaya getirdik. Çıraklık ve kalfalık döneminin ardından ustalık dönemi projelerinin ardına düştük. İki hafta önce Kanal İstanbul’u açıkladık. Türkiye genelinde ve dünyada nasıl ses getirdiğini gördünüz. Demek ki proje üretirseniz ortaya plan koyarsanız alıcısı var.





Güvenli bölgeler



12 Haziran seçimlerinin hemen ardından İstanbul için iki yeni şehir inşasına başlıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımız nihai bir proje çalışması değil. Yapılmış 100 binlik planlar üzerine uyumlu bir plan proje çalışmasıdır. Bu şehirlerden birini İstanbul’un Avrupa yakasında Karadeniz kıyısına inşa ediyoruz. Diğerini de Anadolu yakasında kuruyoruz. Şu anda Karadeniz sahil şeridi deprem noktasında deprem tehdidi en az olan bölgedir. Onun için buralarda böyle bir yapılanmanın adımını atıyoruz.



Amaç kentsel dönüşüm



Kentsel dönüşüm, değişim amacı ile bu iki şehri inşa ediyoruz. Zihni hazırlıkları yeni başlamadı. Bunları yaptık. İstanbul’a daha önce Başakşehir, Hilalkent, Ataşehir, Kayabaşı’nı kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Hep buralarda değişim, dönüşüm var. Bu iki yeni şehirle İstanbul’un nüfusunu arttırmak, yükünü arttırmak değil altını çiziyorum, bunu kimse speküle etmesin. Bu alanda şu anda zaten maden ocaklarıyla ekolojik denge bozulmuş durumda. Maden ocaklarının artık faaliyetlerini durdurduğu 40 bin hektarlık alan, kurulacak şehir sayesinde yeniden hayat bulacak ve yeşile ve hayata kavuşacak.





Bir yıl sonra başlanacak



Bu projemiz de, ayrıntılı ve hassas bir etüt ve plan aşamasından sonra yükselmeye başlayacak. Seçimlerden sonra fevkalade bir hal olmadıktan sonra, seçimden bir yıl sonra makineler çalışmaya başlayacak. Bu arada 3’üncü köprünün ihalesini yapmış olacağız.





100 milyarlık deprem



Erdoğan, “Muhtemel bir İstanbul depreminin, Türkiye geneline, asgari 100 milyar lira hasar ortaya çıkaracağı düşünüldüğünde, kuracağımız iki şehrin maliyeti ülkemize hiçbir yük getirmeyecek” dedi.



'40 bin hektarlık alana kurulacak 60 milyonluk havaalanı yapılacak'



Erdoğan, şehirlerin tam olarak nereye kurulacağını söylememekle birlikte, şu bilgileri verdi:



Avrupa yakasındaki şehir, Karadeniz kıyısında ve maden alanlarında inşa edilecek.

Maden ocaklarının artık faaliyetlerini durdurduğu 40 bin hektarlık alana yeni şehir kurulacak.

Avrupa yakasındaki bu şehirle birlikte İstanbul’a yıllık kapasitesi 60 milyon yolcu olan dünyanın en büyük havaalanlarından birini inşa edilecek.



Liman ve marinalarıyla bu şehir aynı zamanda bir ticari merkez olarak da kurgulanacak.

Okulları, hastaneleri yolları, havaalanı ve limanları olacak bu şehirlerin, kent merkezi ile bağlantıları olacak.



İstanbul’un bir finans merkezi olma hedefi bu iki yeni şehirle daha da güçlenmiş olacak.

Sosyal, ekonomik ticaret merkezleri geniş cadde, mabet, spor kültür merkezleri ile her iki şehir de, İstanbul’un olduğu kadar dünyanın cazibe merkezi olacak.





'Deprem riskinde olan taşınacak 3’üncü köprü buradan geçecek'



Erdoğan, “İstanbul içindeki, deprem riski altındaki bölgeler taşınacak. Bu taşıma, gönüllülük esasına dayalı olacak, hiç kimsenin hakkı yenmeyecek” derken kurulacak yeni şehirlerin aslında İstanbul’un uzantıları, mütemmimi (bütünleyen) olacağını vurguladı. Projeyi daha anlaşılabilir kılmak için ‘iki yeni şehir’ ifadesini öne çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, 3’üncü köprünün güzergahının da bu bölgeden geçeceğini belirtti.





'İstanbul’un ruhuna zarar vermeyecek'



Başta muhalefet ve bazı sivil toplum örgütleri olmak üzere bu proje önyargılı yaklaşılmamasını isteyen Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Bu iki şehir İstanbul’un ruhuna fiziki yapısına özellikle de çevreye zarar vermeyecek. Tam tersine burada bu unsurları güçlendiren rahatlatan nefes aldıran güçlendiren bir anlayışla inşa edilecek. İstanbul’un bir finans ve turizm merkezi olduğu düşünüldüğünde bu adımlara ne kadar ihtiyacı olduğunu da takdir edersiniz.”





'Ağaoğlu sen bu işe girersin'



Erdoğan yeni kurulacak iki şehirin her şeyden önce İstanbul’un depreme hazır olma vasfını güçlendireceğini ve olası İstanbul depreminde yüz milyar lira hasar ortaya çıkaracağı düşünüldüğünde iki şehrin maliyetinin ülkemize hiçbir yük getirmeyeceğini söyledi. Erdoğan, yeni şehirlerin fay hatlarından uzakta, depreme dayanıklı olacağını ifade edip salonda bulunan Ali Ağaoğlu’na hitaben “Ağaoğlu sen bu işe girersin belli olmaz” dedi.







'Anadolu’da da yapılsın İstanbul’a göç engellenir'



Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ağaoğlu bu işe girersin artık’ diyerek seslendiği Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, bu tür projelerin Anadolu’nun diğer şehirlerinde de uygulanarak, ‘yıldız şehirler’ oluşturulması gerektiğini, göçün böyle önlenebileceğini ifade etti.



