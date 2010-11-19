-100 METREDEN DÜŞTÜ GÜLÜCÜKLER SAÇTI DÜZCE (A.A) - 19.11.2010 - Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Şelalesi'ne gezmeye gelen 12 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedip, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. 12 yaşındaki çocuk çevredeki vatandaşlar, sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bayram tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Düzce'ye gelen Oğulcan Bayram (12), Güzeldere Şelalesinde gezerken, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yükseklikten, kayalık olan dere yatağına düştü. Bölgeye gezmek amaçlı gelen diğer vatandaşlar tarafından görülen Bayram'a olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri Bayram'ı çıkarmakta güçlük çekince olay yerine Düzce İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan Oğulcan Bayram İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından dere yatağından alınarak, patika yoldan yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşle yukarı çıkartıldı. Oğulcan Bayram 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, düşme sırasında başına kayalara çarpan Bayram'ın müşahede altında tutulduğunu söyledi. Bayram'ın dere yatağından çıkarılması endişe içinde bekleyen yakınları, çocuğun kurtarılmasıyla sevinç gözyaşına boğuldu. Kurtarıldığında kendisinde olan ve etrafa gülücükler saçan Bayram, ''Ayağının kayması sonucu uçurumdan düştüğünü, kurtarıldığı için sevindiğini'' söyledi.