-100 METREDE YILIN EN İYİ DERECESİ MIAMI (A.A) - 05.06.2011 - ABD rekortmeni atlet Tyson Gay, 100 metrede 9.79 ile yılın en iyi derecesini yaptı. Tyson Gay, dün ABD'nin Florida eyaletinin Clermont kentinde düzenlenen NTC Sprint Series'de, 100 metreyi 9.79 saniyede koştu. Gay'in bu derecesi, Jamaikalı atlet Steve Mullings'in IAAF Diamond League'in (Elmas Lig) ''Prefontaine Classic'' yarışında elde ettiği 9.80'lik dereceden birkaç saat önce geldi. 100 metrede dünya rekoru, 9.58 ile Jamaikalı olimpiyat ve dünya şampiyonu sprinter Usain Bolt'a ait. Gay'in ABD rekoru ise 9.69 saniye. Tyson Gay, bu yıl 100 metredeki ilk Elmas Lig yarışına, 11 Haziran Cumartesi günü New York Grand Prix'sinde çıkacak.