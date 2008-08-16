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Spor

100 metrede Gay şoku

Sonucu merakla beklenen 100 metre finali büyük bir eksikle koşulacak. Dünya şampiyonu Tyson Gay, yarı final serisinde 5. olarak elendi

16 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat oyunlarında erkekler 100 metre finali öncesi Tyson Gay şoku yaşanıyor.

100 ve 200 metrede son dünya şampiyonu 10.15 ile yarı-final serisinde 5. sırada kalarak finale yükselemedi.

İlk yarı final serisinde koşan yarışın favorilerinden Usain Bolt, 9.85 ile en iyi dereceye imza atarak finale yükselirken, bir diğer favori atlet Jamaikalı Asafa Powell 9.91 ile en iyi ikinci zamana imza atarak final vizesi aldı.

Erkekler 100 metre finali TSİ ile saat 17:30’da yapılacak ve günün merakla beklenen yarışında altın madalya sahibini bulacak.

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