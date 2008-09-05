100 metrede büyük kapışma

En hızlı adamların öykülüleri:





Pekin Olimpiyatları'nda hem 100 hem de 200 metre yarışında dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaşmayı başaran Usain Bolt, oyunların ardından Zürih'te 100 metrede 9.83, Lozan'da 200 metre yarışında 19.63'lük dereceye imza atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.Bir diğer Jamaikalı atlet Asafa Powell ise, geçtiğimiz pazar günü 100 metre yarışında ıslak zeminde 9.87'lik bir dereceye imza atarak Bolt'a göz dağı verdikten sonra Lozan'da derecesini 9.72'ye çekerek tüm zamanların en iyi ikinci derecesini elde etti ve Bolt kadar iyi olabileceğini kanıtladı.Pekin Olipiyatları'nda hayal kırıklığı yaratan ABD'li Tyson Gay ise, sakatlığı nedeniyle yüzde yüz hazır olmamasına karşın yağmurlu havada 200 metre yarışını 20.26'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak rakiplerine meydan okudu.