Cemevi isteğine TOKİ'den yanıt: 100 metre git, cemevini göreceksin!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), projelerinde cemevi de olmasını isteyen vatandaşa ikamet ettiği yerde sosyal ve kültürel tesis kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte boş parsel kalmadığını belirterek, “TEM Avrupa Konutları projesinin bulunduğu mahalde yapılan incelemede; projenin yaklaşık 100 metre yürüyüş mesafesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ‘Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nin bulunduğu belirlenmiştir” dedi.

Tarık Işık'ın Radikal'de yer alan haberine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran İbrahim Söylemez, TOKİ tarafından inşa edilen konutlara cemevi de yapılmasını talep etti. Meclis konuyu TOKİ’ye bildirdi. TOKİ’den gelen cevapta İbrahim Söylemez’in İstanbul - Gaziosmanpaşa TEM Avrupa Konutları’nda ikamet ettiği belirtilerek söz konusu projenin TOKİ’nin iştirak şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nca 2010 yılında tamamlandığı, proje kapsamında eğitim, sağlık ve dini tesis gibi sosyal donatıların yüklenici firma tarafından yapıldığı kaydedildi. Proje alanında sosyal ve kültürel tesis kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte boş parsel kalmadığından cemevi yapılmasına imkân olmadığını belirten TOKİ, “Dilekçenin dini tesis alanına cemevi yapılması talebiyle ilgili olarak ise imar mevzuatında belirtilen dini tesis veya ibadet alanlarına ilişkin tanımlamalarda, bu alanlara cemevi yapılmasına cevaz verecek bir hüküm veya ifade yer almamaktadır” dedi. TOKİ, vatandaşın cemevi talebini yakındaki bir cemevini adres göstererek ‘çözdü’. İbrahim Söylemez’e verilen cevapta, ‘TEM Avrupa Konutları projesinin bulunduğu mahalde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yaklaşık 100 metre yürüyüş mesafesinde, orada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek faal halde Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nin bulunduğu’ kaydedildi.