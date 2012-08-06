100 metre finalinde şişe atan seyirciye gözaltı

Londra Olimpiyat Oyunlarında Jamaikalı Usain Bolt’un rekor kırarak altın madalya kazandığı 100 metre finalinde piste şişe fırlatan kişi gözaltına alındı.



Londra Olimpiyat Oyunları’nda merakla beklenen erkekler 100 metre finalinde ilginç bir olay yaşandı.

Yarış başlamadan önce bir kişi önce bağırdı, ardından da piste şişe fırlattı. Yarıştan sonra söz konusu kişi gözaltına alındı. Zanlının kimliği açıklanmadı.

Atletlerden ABD'li Justin Gatlin, ''Biraz dikkat dağıtıcıydı ama ne olduğunu tam anlayamadım. Tüm stadyum sessiz olduğu için, iğne düşse duyuyorsunuz'' dedi.

Jamaikalı Usain Bolt ile Yohan Blake ise olaydan haberleri olmadığını ifade ettiler.

Jamaikalı Usain Bolt, 9.63'lük derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak bu dalda üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.

İkinci sırayı Jamaikalı Yohan Blake 9.75 ile elde etti. Üçüncülük ise 9.79 ile ABD'li Justin Gatlin aldı. ABD'li Tyson Gay ise 9.80 ile 4. oldu.