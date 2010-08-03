-100 LİRALIK VERGİNİN 26 LİRASI ÖDENMEDİ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Bu yılın ilk 6 ayında yurt genelinde mükelleflere 134 milyar 72 milyon 909 bin lira vergi tahakkuk ettirilirken, bunun 98 milyar 622 milyon 158 bin lirası tahsil edildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nde tahsil edilen verginin toplamı, tüm yurt genelinde toplanan verginin yüzde 80'ini oluşturdu. Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2010 yılının ilk 6 ayında devlete ödenmeyen vergi 35 milyar 450 milyon 751 bin lirayı buldu. Bu da 100 liralık verginin 26 lirasının ödenmediğini ortaya koydu. Bu yılın ilk 6 ayında İstanbul'da 55 milyar 198 milyon 58 bin lira vergi tahakkuk edilirken, bunun 43 milyar 876 milyon 32 bin lirası toplandı. İstanbul tek başına, toplanan verginin yüzde 44'ünü karşıladı. Ankara'da tahakkuk eden vergi 18 milyar 956 milyon 909 bin lira, tahsilat 12 milyar 828 milyon 619 bin lira oldu. İzmir'de de tahakkuk eden 12 milyar 954 milyon 784 bin liralık verginin 10 milyar 291 milyon 749 bin lirası tahsil edildi. Kocaeli'nde 14 milyar 137 milyon 83 bin liralık tahakkuk edilen verginin 12 milyar 355 milyon 315 lirası devlet kasasına girdi. -EN DÜŞÜK TAHSİLAT HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA- Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde vergi tahsilatı yüzde 73,56 olarak gerçekleşti. Vergide tahsilat oranı en yüksek il yüzde 87,4 ile Kocaeli oldu. TÜPRAŞ nedeniyle özel durumu olan Kocaeli'nde bu sonucu TÜPRAŞ'ın akaryakıt ürünleri için düzenli ödediği KDV ve ÖTV oluşturdu. Kocaeli'ni yüzde 79,5 ile İstanbul, yüzde 79,5 ile İzmir, yüzde 77,1 ile Mersin, yüzde 73,99 ile de Rize izledi. Yüzde 67,7 oranında tahsilat oranıyla başkent Ankara dahil, 76 il, Türkiye ortalamasının altında kaldı. Tahsilatta en sıkıntı yaşanan il ise yüzde 28,8 tahsilat oranı ile Hakkari oldu. Hakkari'de 35 milyon 357 bin liralık vergi tahakkuk edilirken, bunun sadece 10 milyon 187 bin lirası tahsil edildi. Şırnak'ta da 114 milyon 986 bin liralık vergi tahakkuk, 38 milyon 126 bin liralık vergi de tahsil edilirken, tahsilat oranı yüzde 33,16'da kaldı. Tahsilat oranları Iğdır'da yüzde 38,77, Düzce'de 39,60 olarak gerçekleşti.