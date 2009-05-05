100 lira taksitli konutun kura çekimi 7 Mayıs’ta

"Hiç Peşinatsız 100 Liradan Başlayan Taksitlerle Konut" Projesi çerçevesinde kuraların çekimine, 7 Mayıs 2009 tarihinden itibaren başlanacak. İşte kura tarihleri…



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde 16 ilde yapılacak 8 bin 804 konut için 72 bin 794 aile talepte bulundu. İdare, valiliklere yapılan başvurulara göre kura programını belirledi.



Buna göre, 7 Mayıs Perşembe günü Antalya Çıplaklı'da yapılacak 448 konutun, 9 Mayıs Cumartesi günü Adana Akkuyu'da yapılacak 752 konutun, 11 Mayıs Pazartesi günü Gaziantep Şahinbey'de yapılacak 592 konutun kurası çekilecek.



Diğer bölgeler için kura tarihleri de şöyle;



"-12 Mayıs Salı Kilis Merkez 96 konut,



-14 Mayıs Perşembe Diyarbakır Üçkuyular bin 24 konut,



-16 Mayıs Cumartesi Malatya Merkez 360 konut,



-20 Mayıs Çarşamba Van Kevenli 800 konut,



-23 Mayıs Cumartesi Ağrı Suçatağı 280 konut,



-25 Mayıs Pazartesi Erzurum Kazımkarabekir 456 konut,



-27 Mayıs Çarşamba Trabzon Bahçecik 224 konut,



-30 Mayıs Cumartesi Ankara Mamak bin 176 konut,



-1 Haziran Pazartesi Konya Meram 688 konut,



-4 Haziran Perşembe Eskişehir Aşağısöğütönü 928 konut,



-6 Haziran Cumartesi Bursa Karacabey 36 konut,



-13 Haziran Cumartesi Çanakkale Kepez 448 konut



-16 Haziran Salı Adapazarı Korucuk 496 konut."



Bursa-Hamitler ve İzmir konutlarının kuraları ise arsa tespitinden sonra çekilecek.



Katılımın yüksek olması nedeniyle kura programları, bütün illerde spor salonlarında yapılacak.



Proje



Proje çerçevesinde 1 oda 1 salondan oluşan konutlara sahip olmak isteyenler, hiç peşinat ödemeden 100 liradan başlayan taksitlerle 45 metrekarelik konutlara yerleşecek ve ödemeleri eve yerleştikten sonra başlayacak. Ödemeler, 20 yılda yapılacak.



Söz konusu konutlarda sosyal ihtiyaçlar için ayrı bir mekânda ortak televizyon izleme salonu, doktor odası, kafeterya ve yemek salonu yapılacak.

