100 lira taksitle eve 2 günde 11 bin başvuru

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 16 ilde satışa çıkarılan 8 bin 804 yoksul konutu için, 2 günde 10 bin 932 kişi başvurdu.



TOKİ'den edinilen bilgiye göre, yoksul vatandaşlara yönelik yapılacak ve 100 liradan başlayan taksitlerle satılacak 45 metre karelik konutlar için başvurular, 24 Nisan'a kadar devam edecek olmasına karşın, başvuruların başladığı 25 Mart'tan itibaren yoğun bir şekilde sürüyor. Söz konusu konutlar için, ilk gün 2 bin 848, ikinci gün ise 8 bin 84 kişi valiliklere başvuru yaptı. Trabzon, Malatya, Konya, Kilis, Gaziantep, Bursa, Adana'da başvurular, şimdiden konut sayısını geçti.



TOKİ, yoksul vatandaşlara yönelik ilk aşamada yapacağı, Adana Akkuyu'da 752, Ankara Mamak-Kusunlar'da bin 176, Antalya Çıplaklı'da 448, Ağrı Suçatağı'nda 280, Bursa Karacabey'de 36, Çanakkale Kepez'de 448, Diyarbakır Üçkuyular'da bin 24, Eskişehir Aşağısöğütönü'nde 928, Erzurum Kazımkarabekir'de 456, Gaziantep Şahinbey'de 592, Konya Meram'da 688, Kilis Merkez'de 96, Malatya Merkez'de 360, Sakarya Korucuk'ta 496, Trabzon Bahçecik'te 224 ve Van Kevenli'de 800 konut için 25 Mart'ta talep toplamaya başlamıştı. Aynı kapsamda Bursa Gürsu'da yapılacak 564 ve İzmir Kemalpaşa'da yapılacak 744 konuta ilişkin başvuru takvimleri daha sonra açıklanacak.



Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek projeler kapsamında 45 metre kare büyüklüğünde, 1 oda 1 salon nitelikte inşa ettirilecek konutlar, peşinatsız, 240 ay (20 yıl) vadeli ile ve 100 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Konutların satışlarına Ziraat Bankası aracılık edecek.

