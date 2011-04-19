-100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 19.04.2011 - Diyarbakır'daki izinsiz gösteriler sırasında 100 kişi gözaltına alındı, 15'i polis yaklaşık 30 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgilere göre, YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının başvurularını iptal etmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan ve Bağlar, Kayapınar, Şehitlik ilçelerinde devam eden izinsiz gösteriler sırasında şu ana kadar 100 kişi gözaltına alındı. Halen yer yer devam eden olaylarda 15'i polis memuru yaklaşık 30 kişi hafif şekilde yaralandı.