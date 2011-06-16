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100 KİŞİ DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ ŞEMDİNLİ (A.A)

16 Haziran 2011 23:40

-100 KİŞİ DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ ŞEMDİNLİ (A.A) - 16.06.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 100 kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilova köyü Beşikağaç mezrasında Hejar ve Nurçin Kaya çiftinin düğün törenine katılan davetlilere yemek ikram edildi. Düğün sonrasında evlerine giden, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 100 kişi, bir süre sonra yüksek ateş, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Derecik sağlık ocağına kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi tanısı üzerine hastalardan 55'i, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edildi. Müşahede altına alınan hastaların, hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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