-100 KİLOLUK KAPININ ALTINDA KALDI KAYSERİ (A.A) - 23.08.2010 - Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen 100 kiloluk garaj kapısının altında kalan bir çocuk, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sokak'ta Gülperi Gediktaş (4), evlerinin bahçesinde oynarken, sürgülü garaj kapısının, raylardan çıkarak üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki kapının altından çıkartılarak Develi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.