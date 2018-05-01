T24 LogoT24 Logo
Gündem

100 kiloluk el yapımı patlayıcı böyle imha edildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesi yolu, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi mevkinde bulunan amonyum nitratla güçlendirilmiş 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi

01 Mayıs 2018 00:24

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın Kovancılar ilçesi yolu, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi mevkinde bulunan amonyum nitratla güçlendirilmiş 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. 
Elazığ\'da, bölücü terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı düzenekleri ve malzemelerini depoladıklarına dair alınan istihbarat bilgisi üzerine, jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada bugün öğlen saatlerinde Kovancılar ilçesi, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi bölgesinde, Elazığ-Tunceli karayoluna yaklaşık 300 metre mesafede, ağaçlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Olay Yei İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede; el yapımı patlayıcının, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine alüminyum tozu ve amonyum nitrat karışımından yapıldığı ve 100 kilogram olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenli bir alanda, kontrollü şekilde imha edildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHAELAZIĞ KovancılarSoğukpınarKamışlı DeresiYapılanKovancılarElazığTunceliElazığJandarma KomutanlığıPatlayıcı MaddeTimiOlay Yei

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24