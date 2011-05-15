-100 KAMU BİNASI ENERJİ VERİMLİ HALE GETİRİLECEK ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 100 kamu binasının enerji verimli hale getirilmesi amacıyla proje hazırladı. Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) sunulan proje kapsamında, öncelikle ofis, hastane, yurt gibi farklı fonksiyonları bulunan 100 kamu binası tespit edilecek. Alınan bilgiye göre, projeye dahil olmak amacıyla Bakanlığa yaklaşık 250 kamu kurumu başvuruda bulundu. Bunlar arasından olabildiğince geniş yelpazeyi yansıtacak 100 bina belirlenecek. Bu binaların, mevcut durumda hangi enerji verimlilik sınıfına dahil olduğu hesaplanacak. Veriler, Coğrafi Bilgi Sistemine işlenerek, süreç kayıt altına alınacak. Binaların, mevcut durumda ve enerji verimli hale getirildikten sonraki emisyonları, oluşturulacak bu altyapıda izlenebilecek. -PROJENİN İLK ETAP MALİYETİ 4 MİLYON LİRA- 100 kamu binasının hangi enerji sınıfına dahil olduğu tespit edildikten sonra, bunun yükseltilmesi için nasıl bir proje uygulanacağı belirlenecek. Hazırlanan proje, ilgili kamu kurumuna sunulacak. Binanın enerji verimli hale getirilmesi için ne kadar yatırım yapılması gerektiği ve yaratılacak tasarrufla bu maliyetin ne kadarlık dönemde geri dönüşünün sağlanacağı ortaya konulacak. Binaların mevcut durumunun fotoğrafını çekmeye yönelik bu sürecin maliyeti 4 milyon lira olarak öngörüldü. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların dahil olacağı proje için DPT onayı çıktıktan sonra ihale süreci başlatılacak. -KURUMLARDAN DÖNÜŞÜM YATIRIMI İÇİN TAAHHÜT ALINACAK- İşin ikinci etabında, 100 kamu binasının enerji verimli hale getirilmesi için gereken yatırım, ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlık yetkilisi, ''Kurumlardan sürecin başında, bunun yatırımını bütçelendireceklerine ilişkin taahhütname alacağız. Yani ikinci etap için taahhüt vermiş olacaklar. Kurumların teknik elemanları varsa onlar tarafından ihalesi yapılacak, yoksa onlara teknik destek sağlayarak, biz yapacağız'' dedi. -İKİNCİ ADIM; 1000 KAMU BİNASI- Bakanlık, bu ilk projeyle ''ortalama maliyetleri'' de belirlemiş olacak. Hangi tip kamu binasının, enerji verimliliği için metrekare maliyetinin ne kadar olacağı yaklaşık ortaya konulacak. 2 yıl proje, 1 yıl da yapım süreci olmak üzere yaklaşık 3 yıllık süre öngörülen çalışmanın ardından ikinci adım da bu veriler esas alınarak hedef 1000 kamu binasına çıkarılacak. 1000 kamu binasında sağlanacak dönüşüm için Hazine garantili dış finansman imkanlarından yararlanılacak.