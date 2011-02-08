T24 - İstanbul'un eğitimine kadın eli değiyor. Türkiye İş Kadınları Derneği, '100 hayırsever kadın adına 100 okul' kampanyası başlattı. Hedef, Güler Sabancı, Ümit Boyner gibi ünlü isimleri ikna etmek.



Nüfusu 13 milyonu bulan İstanbul'da her geçen gün öğrenci sayısı artıyor. Bu yüzden yeni dersliğe ihtiyaç duyuluyor. İstanbul'da tüm okulların tekli eğitime geçmesi ve 25-30 kişilik sınıflara kavuşması için yaklaşık 20 bin dersliğe ihtiyaç var. 2003 yılında başlatılan 'Eğitime Yüzde Yüz Destek' kampanyası çerçevesinde İstanbul'a 24 bin derslik yapıldı.



Bunun yaklaşık 1 milyar lira değerinde olan 6 bin 149 derslikli kısmı hayırseverler tarafından bağışlandı.





FİTİLİ SİİRT ATEŞLEDİ



Geçtiğimiz yıl Siirt'te ilköğretimi çağında kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı skandalının ortaya çıkması İstanbul'da bir eğitim seferberliğinin fitilini ateşledi. Vehbi Koç Vakfı Başkanı aynı zamanda Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) onursal üyesi Semahat Arsel'in öncülüğünde TİKAD üyeleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüler. Erdoğan, 'Okul ve eğitim konusunda ne yapabiliriz?' diyen TİKAD'ı, 'İstanbul'un da çok okul ihtiyacı var' diyerek İstanbul'a yönlendirdi.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapan ve İstanbul'un nerede ne kadar okula ihtiyacı olduğu bilgisini alan TİKAD, '100 kadın 100 okul' yapabilmek için iş kadınları ve kadın derneklerini okul bağışına ikna turuna başladı.





İKNAYA GİDİYORLAR



Kendisi de bir okul yapmayı planlayan TİKAD, şimdi aralarında Güler Sabancı, Ümit Boyner, Demet Sabancı Çetindoğan, Didem Ciner'in de içinde bulunduğu projeye destek verebilecek iş kadınları ve eşlerinin adına okul yapabilecek iş adamları ile görüşmeler yapıyorlar. Okullara yaptıran kadınların adı verilecek. TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut kendisinin de bir okul yapmayı planladığını ifade ederek 'Proje hakkında şu anda detaylı bilgi veremem çalışmalarımız sürüyor. Bunu bir eğitim seferberliği olarak düşündük ve kadınların eğitimde söz sahibi olmalarını istiyoruz' dedi.





Fiziki altyapı tamamlanacak



İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ise İstanbul'da ortalama 100 okula ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu açığı da kadın girişimcilerin sayesinde atlatacaklarını söyleyen Dr. Yıldız, 'İstanbul, akademik açıdan yakalamış olduğu başarıyı fiziki altyapıda tamamlamış olacak. Okul açığını kapattıktan sonra bir eksiğimiz kalmayacak. Bu proje sayesinde öğrencilerimizin başarıları da artacak' dedi.







