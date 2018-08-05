100 günlük programda sağlıkla ilgili vaatler yer almadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü Ankara'da düzenlediği toplantıyla hükümetin 100 günlük eylem planını açıkladı. 100 günlük eylem planında, 24 Haziran seçimleri öncesinde vaat edilen sağlık alanındaki bir çok vaate yer vermedi.

Planda, aile hekimi başına düşen hasta sayısını düşürme, kırsal kesimde birinci basamak sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma, Çocuk İzleme Merkezi sayısını artırma, evde sağlık hizmetleri ile ilgili 7 gün 24 saat hizmet veren bir irtibat hattı kurma sözleri yer bulamadı.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in habeirne göre, 100 günde tamamlanması beklenilen programlar içinde Sağlık Bakanlığı ile ilgili dikkat çekici şu başlıklar yer aldı:

Anne ölüm oranları: Sağlık Bakanlığı eylem planı başlığı altında, anne ölüm oranının düşürülmesi ve anne çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi gündeme alındı.

Sağlık Market ‘müjdesi’: Hastanelerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmak üzere Devlet Malzeme Ofisi ile protokolü yapılan “Sağlık Market”in, “yerlilik oranının artırılması” gerekçesiyle hayata geçirilmesi planlandı. 5 bin çalışanın işini kaybedeceği, büyük firmalara yenilecek yerli üreticilerin iş yapamayacağı, şikayet merciilerinin neresi olduğu belli olmayacak olan yeni sistemin “malzemelerin temininin kolaylaştırılması” müjdesiyle açılması planlandı.

‘Yerli milli’ projeler: Sağlık alanında en çok vaat edilen “yerli ve milli” projeler programdaki yerini aldı. İlaç ve tıbbi cihazlarda “yerelleşme, yerlileşme, millileşme çalışmaların hızlanması” hedeflendi.

Neler yok?

“24 Haziran 2018 Genel Seçim Beyannamesi”nde yer alan önemli başlıklar, ilk 100 güne alınmadı. Bunlar arasında aile hekimi başına düşen kişi sayısının yarı yarıya düşürülmesi, kırsal kesimde birinci basamak sağlık hizmetlerini yaygınlaştırılması, hasta bilgilendirme ofisi kurulması, bağımlılıkla ilgili yeni bir dönem başlatılması, bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili tarama programlarının yaygınlaştırılma, bütün illeri kapsayan kanser kayıt sistemi oluşturulması, istismara uğrayan çocukların ikincil örselenmesini en aza indirgemek amacı taşıyan Çocuk İzlem Merkezi sayısını artırılması, evde sağlık hizmetleri ile ilgili 7 gün 24 saat hizmet veren bir irtibat hattı kurulması bulunuyor