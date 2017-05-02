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100 günde 107 kadın katledildi!

2017’nin ilk yüz günlük diliminde kadına şiddet ile ilgili 2 bin 44 haber yapıldı

02 Mayıs 2017 23:37

Geçtiğimizin yılın ilk yüz günlük diliminde erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 94 iken, bu yılın aynı döneminde sayı 107'ye yükseldi.

Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında 2016 yılının ilk yüz gününde kadına yönelik şiddet ve cinayetle ilgili 4 bin 90 haberin basında yansıma bulduğu tespit edildi; 2017’nin ilk yüz günlük diliminde ise yapılan haber sayısı 2 bin 44 olarak belirlendi.

2017 yılında cinayet sayılarında artış olmasına rağmen haber sayısının geçtiğimiz yıla göre düşük olması akıllara soru işaretlerini getirdi. Medyaya yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Öldürülen kadınların beşinin koruma kararı olmasına rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kadınların illere göre istatistiği çıkarıldığında ise İstanbul'un başı çektiği görülüyor. Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; İstanbul'da 18 kadın cinayeti yaşanırken, İstanbul'u sırasıyla İzmir (11), Bursa (9), Antalya (8), Balıkesir (6) takip etti.

 

İstanbulda yine kadın cinayeti

 

Tuzla Akfırat'ta bulunan mesire alanında saat 16.00 sıralarında Şükrü Demiral beraberindeki Müzeyyen K.'yı tabanca ile vurdu, ardından da intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şükrü Demiral ve Müzeyyen K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cesetler savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

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