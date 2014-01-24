100 gazeteci ve yazardan AKP'ye: Yolsuzluğu ve darbecileri aklama!

Aralarında Baskın Oran, Ufuk Uras, Şanar Yurdatapan, Ferhat Kentel gibi isimlerin de bulunduğu yazar, gazeteci, akademisyen ve aktivistlerden oluşan 100 aydın, yolsuzluk ve rüşvet olayları, bunun sebep olduğu politik tartışmalar ile Ergenekon davasında ceza alanların yeniden yargılanma ihtimali üzerine ortak bir metne imza attı.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra yaşanan hukuk dışı uygulamalar, kamudaki görevden almalar ve yeniden yargılama tartışmalarına ilişkin sivil toplumdan sert tepki geldi. Aralarında yazar, gazeteci ve aktivistlerin bulunduğu 100 aydın, yolsuzluk soruşturmasına müdahale edilmesi ile Ergenekon ve Balyoz davasında ceza alanların yeniden yargılanmasına yönelik çabalara karşı ortak bir metne imza attı. ‘Yetti Artık! Yolsuzlukları da Ergenekoncuları da AK’lama’ başlığını taşıyan bildiride, yolsuzlukların üzerinin örtülmemesi ve yargının hükümete bağımlı hale getirilmemesi gerektiği vurgulandı: “Yapılanlar hem yolsuzluk yapanları hem de Ergenekoncu ve Balyozcuları aklamayı hedefliyor. HSYK’nın yapısını 2010 (Anayasa referandumu) öncesine döndürerek tümüyle hükümete bağlamaktan, yolsuzluk soruşturmasını yapan yargı mensuplarının ve kolluk güçlerinin tasfiye edilmesine kadar bir dizi hukuksuzluk gündemde.”

‘Demokrasiye Çağrı Metni’nde, yolsuzluk soruşturmasının, inanılmaz bir hızla Balyoz ve Ergenekon davasından ceza yiyen darbecilerin yeniden yargılanması tartışmasına bağlandığı belirtildi. Yolsuzluk ve rüşvete bulaşan bütün siyasilerin istifa etmesi istenerek soruşturmanın tam bir şeffaflık ve tarafsızlık içinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi. HSYK’yı yeniden düzenleyen tasarıya da karşı çıkılarak, yargının hükümete bağımlı hale getirilmemesi talep edildi. İktidarın yargıyı baskı altına almak için oluşturduğu her fiilin suç olduğuna dikkat çekilen bildiride, şöyle denildi: “Devlet yapılanması içindeki yasa dışı tüm odakların açığa çıkartılmasının yolu daha fazla demokrasi ve daha fazla şeffaflıktan geçiyor.”

Zaman'ın haberine göre, Prof. Dr Baskın Oran, eski Milletvekili Ufuk Uras, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) Başkan Yardımcısı Cemal Uşşak, Prof. Dr. Ferhat Kentel, eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, avukat Ergin Cinmen, Genç Siviller’den Turgay Oğur, gazeteci-yazar Cengiz Aktar, Türkiye Barış Meclisi üyesi Hakan Tahmaz ve yazar Roni Margulies’un da yer aldığı 100 aydının imza attığı bildiri şöyle: “Yetti Artık! Yolsuzluğu da Ergenekoncuları da AK’lama

Derin bir yolsuzluk soruşturması, inanılmaz bir hızla Balyoz ve Ergenekon davasından ceza yiyen darbecilerin yeniden yargılanması tartışmasına bağlandı. Bu eğilim, hem yolsuzluk yapanları hem de Ergenekoncu ve Balyozcuları aklamayı hedefliyor. HSYK’nın yapısını 2010 öncesine döndürerek tümüyle hükümete bağlamaktan yolsuzluk soruşturmasını yapan yargı mensuplarının ve kolluk güçlerinin tasfiye edilmesine kadar bir dizi hukuksuzluk gündemde. Biz aşağıda imzası bulunanlar,

Yolsuzluk yapanların yerinin Ergenekoncuların yanı olduğunu,

Yolsuzluk ve rüşvet ilişkilerine bulaşan tüm siyasilerin istifa etmesini ve soruşturmaların tam bir şeffaflık ve tarafsızlık içinde yürütülmesini,

Yargının hükümete bağımlı hale getirilmemesi gerektiğini, yargının yürütmeden bağımsızlığının demokratik bir rejimin koşullarından birisi olduğuna dikkat çekerek, 2010’da değişen HSYK yapısının yeniden değiştirilerek hükümete bağımlı hale getirilmemesini,

İktidarın yargıyı baskı altına almak için oluşturduğu her fiilin suç olduğuna dikkat çekerek, yolsuzlukların örtülmemesi gerektiğini savunuyoruz.

Çok açık ki; devlet yapılanması içindeki yasa dışı tüm odakların açığa çıkartılmasının yolu daha fazla demokrasi ve daha fazla şeffaflıktan geçiyor.

Çözüm, barış ve demokratikleşme yönünde yepyeni adımların hızla atılmasının gerekli olduğu her geçen gün açığa çıkıyor.

Demokrasi, yeni ve demokratik bir anayasa yönünde verilecek mücadelenin ürünü olacaktır.”

Bildiride imzası olanlar:

“Ahmet Dindar, Ali Bilge, Arife Köse, Asu Aksoy, Atilla Dirim, Atilla Tuygan, Ayşe Erzan, Ayşe Günaysu, Ayşe Demirbilek, Ayşe Gözen, Baskın Oran, Besim Delaloğlu, Betül Tanbay, Bülent Somay, Cafer Solgun, Can Irmak Özinanır, Canan Şahin, Çağatay Anadol, Çağla Oflas, Cemal Uşşak, Cemal Yardımcı, Cengiz Aktar, Elif Dasdarlı, Eren Keskin, Ergin Cinmen, Erol Katırcıoğlu, Ersin Damarsardı, Evre Ergeç, Faruk Sevim, Fatma Türe, Ferda Keskin, Ferdan Ergut, Ferhat Kentel, Garo Paylan, Görkem Yeltan, Gürhan Ertür, H. Baha Coşkun, Hale Sözmen, Halim Bulutoğlu, Haluk Ünal, Hakan Gürvit, Hakan Tahmaz, Hale Sözmen, Hasan Fehmi Özer, İkbal Polat, İrvin Cemil Schick, Jale Mildanoğlu, Kelemet Çiğdem Türk, Kemal Başak, Kerem Kabadayı, Korhan Gümüş, Kuban Kural, Levent Şensever, Ludmilla Büyüm, Mahmut Boynudelik, Mehmet Bekaroğlu, Meltem Oral, Mesut Varlık, Mustafa Arslantunalı, Mücteba Kılıç, Murat Aksoy, Mustafa Paçal, Neşe Erdilek, Nil Mutluer, Nora Şeni, Nuran Yüce, Nurcan Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Madra, Ozan Tekin, Pelin Cengiz, Roni Margulies, Samet Mengüç, Semih Gümüş, Samim Akgönül, Selami Gürel, Serdar Kordu, Seyfettin Gürsel, Sinan Özbek, Şanar Yurdatapan, Şenol Karakaş, Şevki Evrendilek, Şirin Tekeli, Talat Ulusoy, Tamer Kayaş, Tolga Tüzün, Turgay Oğur, Ufuk Uras, Ümit İzmen, Ümit Kıvanç, Ümit Şahin, Veli Deniz, Viki Ciprut, Volkan Akyıldırım, Yener Orkunoglu, Yıldız Önen, Yüksel Selek, Zeynep Tanbay, Zeynep Tozduman, Ziya Taner Koçak.”